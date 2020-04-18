В Ульяновске направили более 950 млн рублей на борьбу с коронавирусом

УЛЬЯНОВСК, 18 апреля. /ТАСС/. Совокупный объем средств из резервного фонда правительства Ульяновской области и федерального бюджета на мероприятия по предупреждению распространения коронавируса в регионе составил свыше 950 млн рублей. Об этом говорится в сообщении, распространенном в пятницу пресс-службой правительства области.

"Общая сумма выделенных из резервного фонда правительства Ульяновской области и из федерального бюджета на борьбу с COVID-19 и устранение ее последствий составила 958 млн рублей. Средства освоены в полном объеме", - говорится в сообщении.

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов в пятницу на заседании комиссии по перераспределению финансовых средств в 2020 году с участием депутатов законодательного собрания региона пояснил, что изначально резервный фонд правительства составлял 40 млн рублей, впоследствии он был увеличен до 640 млн рублей. "В настоящий момент на мероприятия по предупреждению распространения пандемии на территории Ульяновской области направлено уже 602 млн рублей (из резервного фонда правительства - прим. ТАСС). Это позволило нам решить ряд вопросов, в том числе и в сфере здравоохранения", - приводят слова Морозова в его пресс-службе.

По словам первого заместителя председателя правительства Ульяновской области Марины Алексеевой, из федерального бюджета региону на мероприятия по борьбе с коронавирусом поступило 356 млн рублей. "Из них 240 млн рублей - это целевые средства на проведение работ по обеспечению кислородом коечного фонда медицинских организаций, на приобретение аппаратов для искусственной вентиляции легких - 16 млн рублей. Кроме того, на осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим помощь пациентам с инфекцией и лицам из групп риска - 43 млн рублей. Еще 56 млн рублей будет направлено на осуществление выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам", - привели слова Алексеевой в пресс-службе правительства.

Губернатор Сергей Морозов совместно с депутатским корпусом принял решение об увеличении резервного фонда на 1,5 млрд рублей. Из этих средств 350 млн рублей направят на поддержку бизнеса в наиболее пострадавших от пандемии отраслях.

За последние сутки в Ульяновской области зарегистрировано 15 зараженных инфекцией. Всего в регионе подтверждено 138 случаев коронавируса. Из них два пациента выписаны после выздоровления, три человека умерли.