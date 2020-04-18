В Петербурге предложили провести "Бессмертный полк" в домах горожан

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 апреля. /ТАСС/. Всемирный клуб петербуржцев, возглавляемый генеральным директором Государственного Эрмитажа Михаилом Пиотровским, предложил провести акцию "Бессмертный полк" в домах горожан, чтобы ее участники, соблюдая самоизоляцию, выставили в окнах портреты своих героев войны и зажгли свечи в память о них.

Эта инициатива изложена в письме губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову, которое опубликовано в пятницу на сайте Эрмитажа.

"В связи с тем, что в городе введен режим повышенной готовности, а горожанам рекомендовано не покидать свои дома, мы предлагаем провести акцию дистанционно. Пусть каждая семья выставит в окнах квартир портреты своих родственников - участников Великой Отечественной войны и ровно в 21:00, вместе с первым залпом салюта Победы, зажжет свечу Памяти. Пусть тысячи огней вспыхнут на улицах Санкт-Петербурга, и их гирлянда протянется от улицы к улице, соединив сердца петербуржцев", - говорится в письме.

Авторы обращения отметили, что акция "Бессмертный полк" - важная часть праздника Победы, ставшая всенародной. В прошлом году по Невскому проспекту с портретами своих родственников-героев прошли почти 1,2 млн человек. "Важно не утратить эту традицию несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку", - отмечено в письме, подписанном Пиотровским.

Ранее президент России Владимир Путин отложил подготовку к параду Победы. Он подчеркнул, что парад и шествие "Бессмертного полка" пройдут в 2020 году, когда отступит угроза коронавируса.