{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Петербурге предложили провести "Бессмертный полк" в домах горожан

Глава Эрмитажа обратился с этой инициативой к губернатору города

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 апреля. /ТАСС/. Всемирный клуб петербуржцев, возглавляемый генеральным директором Государственного Эрмитажа Михаилом Пиотровским, предложил провести акцию "Бессмертный полк" в домах горожан, чтобы ее участники, соблюдая самоизоляцию, выставили в окнах портреты своих героев войны и зажгли свечи в память о них.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Эта инициатива изложена в письме губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову, которое опубликовано в пятницу на сайте Эрмитажа.

"В связи с тем, что в городе введен режим повышенной готовности, а горожанам рекомендовано не покидать свои дома, мы предлагаем провести акцию дистанционно. Пусть каждая семья выставит в окнах квартир портреты своих родственников - участников Великой Отечественной войны и ровно в 21:00, вместе с первым залпом салюта Победы, зажжет свечу Памяти. Пусть тысячи огней вспыхнут на улицах Санкт-Петербурга, и их гирлянда протянется от улицы к улице, соединив сердца петербуржцев", - говорится в письме.

Авторы обращения отметили, что акция "Бессмертный полк" - важная часть праздника Победы, ставшая всенародной. В прошлом году по Невскому проспекту с портретами своих родственников-героев прошли почти 1,2 млн человек. "Важно не утратить эту традицию несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку", - отмечено в письме, подписанном Пиотровским.

Ранее президент России Владимир Путин отложил подготовку к параду Победы. Он подчеркнул, что парад и шествие "Бессмертного полка" пройдут в 2020 году, когда отступит угроза коронавируса.

Теги
РоссияСанкт-Петербург75-летие ПобедыПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
WSJ: нападки на Билла Гейтса активизировались после критики приостановки взносов США в ВОЗ
По данным издания, за сутки после заявления с критикой Дональда Трампа пользователи Twitter, в основном из числа сторонников президента США, упомянули предпринимателя в своих постах в 30 раз больше обычного
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС