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Пандемия коронавируса нового типа

Число заразившихся коронавирусом в мире возросло за сутки почти на 83 тыс.

По данным ВОЗ, количество подтвержденных летальных исходов увеличилось более чем на 8 тыс.

ЖЕНЕВА, 18 апреля. /ТАСС/. Количество инфицированных коронавирусом в мире возросло за последние сутки почти на 83 тыс., что более чем на 6 тыс. больше, чем за предыдущий день. Количество подтвержденных летальных исходов увеличилось более чем на 8 тыс., что также больше, чем днем ранее, сообщила в пятницу в ежедневном информационном бюллетене Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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По состоянию на 11:00 мск 17 апреля в мире были зарегистрированы 2 074 579 инфицированных и 139 378 умерших. Число заразившихся увеличилось за сутки на 82 967, а количество летальных исходов - на 8 493. Больше всего инфицированных и умерших в Европе: 1 050 871 и 93 480 случаев соответственно. За сутки число заразившихся там возросло на 37 778, а умерших - на 4 163.

В Северной и Южной Америке коронавирусом заразились в общей сложности 743 607 человек, 33 028 умерли. По числу инфицированных за сутки - 36 486 - этот регион уступает Европе, умерших за последние 24 часа там также меньше - 2 783.

Третью позицию по числу заразившихся в мире занимает Западно-Тихоокеанский регион, к которому, в частности, отнесены Китай, Республика Корея и Япония. По состоянию на 17 апреля там выявлены 127 595 инфицированных и 5 558 летальных исходов.

Как следует из опубликованной ВОЗ таблицы по странам, больше всего заболевших зарегистрировано в США - 632 781. Далее следуют Испания (182 816), Италия (168 941), Германия (133 830), Франция (107 778), Великобритания (103 093), Китай (84 149), Иран (77 995), Турция (74 193) и Бельгия (34 809).

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран и признана ВОЗ пандемией.

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БельгияЯпонияСШАИранТурцияГерманияИспанияВеликобританияИталияКитайФранцияРеспублика КореяПандемия коронавируса нового типа
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