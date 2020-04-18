Регионы юга РФ получат наибольшие дотации на дооснащение больниц при пандемии коронавируса

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Правительство РФ предоставит Краснодарскому и Ставропольскому краям, а также Ростовской области наибольший размер дотаций, в сравнении с остальными субъектами РФ, на оснащение медицинских организаций дополнительными койками и обеспечение медработников средствами индивидуальной медицинской защиты, следует из опубликованного документа на сайте правительства России.

В пятницу премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства о передаче регионам коечного фонда федеральных клиник, которое определяет, какие медицинские организации будут помогать больным коронавирусом, таких клиник будет более 60 в регионах России, в них дополнительно развернут 45 тыс. коек. На заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом Мишустин также сообщал, что для оснащения и переоснащения этих коек регионам и федеральным органам власти выделено более 36 млрд рублей.

"Распределение дотаций бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации на 2020 год. <…> Краснодарский край - 2 млрд 260 млн <…> Ростовская область - 1 млрд 90 млн <…> Ставропольский край - 1 млрд 77 млн <...> Новосибирская область - 1 млрд 54 млн <...> Нижегородская область - 996,2 млн [рублей]", - говорится в распоряжении правительства.

Кроме того, федеральную поддержку в размере 885,2 млн рублей получит Алтайский край, 879,6 млн рублей - Свердловская область, 842,8 млн - Дагестан, 831,8 млн - Башкирия.