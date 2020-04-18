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Пандемия коронавируса нового типа

Власти Доминиканы до конца апреля продлили действие комендантского часа из-за коронавируса

Комендантский час в стране действует с 17:00 до 06:00

ГАВАНА, 18 апреля. /ТАСС/. Руководство Доминиканской Республики приняло решение продлить действие комендантского часа до конца апреля для предотвращения распространения коронавируса на территории страны. Соответствующее заявление опубликовал в пятницу официальный представитель правительства Роберто Родригес Марчена.

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"Президент Данило Медина продлевает действие комендантского часа <...> на всей территории страны до пятницы, 30 апреля 2020 года. Аналогичным образом, меры социального дистанцирования, принятые 17 марта, остаются в силе до этой даты", - написал он в Twitter. Отмечается, что комендантский час действует с 17:00 до 06:00.

Ранее власти ввели чрезвычайное положение на всей территории страны до мая, закрыли авиасообщение и запретили высадку пассажиров в портах для предотвращения распространения инфекции. По официальным данным, число заразившихся коронавирусом в Доминикане достигло 4 126, умерли 200 человек.

С начала пандемии коронавирусом заразились свыше 2,1 млн человек, около 140 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 32 008 случаев заражения, выздоровели 2 590 человек, умерли 273. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
Медина, ДанилоДоминиканская РеспубликаПандемия коронавируса нового типа
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