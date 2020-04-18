Народный артист СССР Владимир Васильев отметит юбилей в самоизоляции

"Сегодня я буду дома в самоизоляции. А отметим юбилей, как планировали, надеюсь, позднее, когда мы победим COVID-19", - сказал Васильев.

Самоизоляция для саморазвития

"Вирусная лихорадка, как и для большинства других людей, изменила все мои планы, которые строились с учетом моей юбилейной даты в апреле, - продолжил артист. - Пришлось перенести премьеру моей новой постановки на музыку Моцарта, в которой я сам планировал принять участие в качестве главного героя. Отложены на осень приуроченные к юбилею конкурс артистов балета "Арабеск" и премьера балета "Анюта" в Перми, выставки и другие мероприятия. Майские гастроли в Москве с моей последней работой на Алтае по Шолом-Алейхему "Блуждающие звезды" под большим вопросом".

При этом Васильев, по его словам, отнюдь не пребывает в унынии. "Творчество мое продолжается и в самоизоляции, - заявил он. - Отдыхать без творчества не умею. Если театр закрыт и я должен сидеть дома, я рисую, думаю о сюжетах новых спектаклей, готовлю фильм о моем поколении, читаю, смотрю познавательные программы о нашей планете и галактике, по истории и новым технологиям".

"Столько всего нового и интересного узнаешь, что раньше было скрыто от моего внимания, - признался Владимир Викторович. - До того как мир узнал коронавирус, мы все куда-то неслись по неотложным, как нам казалось, делам, стремились все успеть сегодня и сейчас. Вирус заставил нас всех приостановиться". "Может быть, это время задуматься - а что нам, людям, действительно нужно и важно. Наверное, многие переосмыслят свою жизнь, найдут для себя новые пути, занятия", - предположил знаменитый артист.

Он также дал совет своим молодым коллегам, артистам балета, оказавшимся в вынужденной изоляции. "Я бы посоветовал им то, что делал бы и сам: ищите себя в другом творчестве, больше читайте, расширяйте свой кругозор. Это все очень пригодится в нашей основной профессии", - сказал Васильев.

О возрасте и главном театре в жизни

О своем возрасте он высказался так. "Возраст таков, на сколько себя чувствуешь", - считает юбиляр. "У меня были стихотворные строки на эту тему: "Что значит возраст без души? Простой годичный счет, простые арифметические числа. И сколько в ряд их не пиши, не отдадут они отчет ни о характере твоем, ни мыслях...", - процитировал себя Васильев. "Я пока особо не чувствую, что во мне что-то кардинально изменилось. Ну разве что движения мои стали иными - не столь порывистыми как раньше", - сказал он.

И все-таки юбилея прославленного артиста никто не отменял, хотя пройдет он в соответствии с сегодняшней ситуацией в режиме онлайн. Телеканалы посвятили выдающемуся мастеру документальные фильмы, передачи, трансляции спектаклей с его участием. И, как выяснил корреспондент ТАСС, юбиляр смотрит эти передачи.

"Конечно [смотрю], мне интересно, ведь что-то уже забывается, и я смотрю как впервые. Многое из сделанного и сейчас выглядит неплохо", - оценил Васильев, не назвав, однако, конкретных постановок.