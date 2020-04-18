Народный артист СССР Владимир Васильев отметит юбилей в самоизоляции

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Танцовщик, хореограф, народный артист СССР Владимир Васильев, которому в субботу исполняется 80 лет, отметит юбилей в самоизоляции. Об этом сам юбиляр сообщил в интервью корреспонденту ТАСС, принимая поздравление агентства.
"Сегодня я буду дома в самоизоляции. А отметим юбилей, как планировали, надеюсь, позднее, когда мы победим COVID-19", - сказал Васильев.
Самоизоляция для саморазвития
"Вирусная лихорадка, как и для большинства других людей, изменила все мои планы, которые строились с учетом моей юбилейной даты в апреле, - продолжил артист. - Пришлось перенести премьеру моей новой постановки на музыку Моцарта, в которой я сам планировал принять участие в качестве главного героя. Отложены на осень приуроченные к юбилею конкурс артистов балета "Арабеск" и премьера балета "Анюта" в Перми, выставки и другие мероприятия. Майские гастроли в Москве с моей последней работой на Алтае по Шолом-Алейхему "Блуждающие звезды" под большим вопросом".
При этом Васильев, по его словам, отнюдь не пребывает в унынии. "Творчество мое продолжается и в самоизоляции, - заявил он. - Отдыхать без творчества не умею. Если театр закрыт и я должен сидеть дома, я рисую, думаю о сюжетах новых спектаклей, готовлю фильм о моем поколении, читаю, смотрю познавательные программы о нашей планете и галактике, по истории и новым технологиям".
"Столько всего нового и интересного узнаешь, что раньше было скрыто от моего внимания, - признался Владимир Викторович. - До того как мир узнал коронавирус, мы все куда-то неслись по неотложным, как нам казалось, делам, стремились все успеть сегодня и сейчас. Вирус заставил нас всех приостановиться". "Может быть, это время задуматься - а что нам, людям, действительно нужно и важно. Наверное, многие переосмыслят свою жизнь, найдут для себя новые пути, занятия", - предположил знаменитый артист.
Он также дал совет своим молодым коллегам, артистам балета, оказавшимся в вынужденной изоляции. "Я бы посоветовал им то, что делал бы и сам: ищите себя в другом творчестве, больше читайте, расширяйте свой кругозор. Это все очень пригодится в нашей основной профессии", - сказал Васильев.
О возрасте и главном театре в жизни
О своем возрасте он высказался так. "Возраст таков, на сколько себя чувствуешь", - считает юбиляр. "У меня были стихотворные строки на эту тему: "Что значит возраст без души? Простой годичный счет, простые арифметические числа. И сколько в ряд их не пиши, не отдадут они отчет ни о характере твоем, ни мыслях...", - процитировал себя Васильев. "Я пока особо не чувствую, что во мне что-то кардинально изменилось. Ну разве что движения мои стали иными - не столь порывистыми как раньше", - сказал он.
И все-таки юбилея прославленного артиста никто не отменял, хотя пройдет он в соответствии с сегодняшней ситуацией в режиме онлайн. Телеканалы посвятили выдающемуся мастеру документальные фильмы, передачи, трансляции спектаклей с его участием. И, как выяснил корреспондент ТАСС, юбиляр смотрит эти передачи.
"Конечно [смотрю], мне интересно, ведь что-то уже забывается, и я смотрю как впервые. Многое из сделанного и сейчас выглядит неплохо", - оценил Васильев, не назвав, однако, конкретных постановок.
А вот на вопрос о главном театре в своей жизни дал безапелляционный ответ. "Большой театр - это основная часть моей жизни. Для меня он - лучший в мире театр. В 2000 году к открытию сезона я написал гимн своему родному театру. Там были такие слова: "Ты - наша жизнь, наша радость и горести. Здесь наша сцена, наш истинный дом, Храм, исцеляющий собственной совестью каждого, кто растворяется в нем", - продекламировал Васильев.
Ранее генеральный директор Большого театра Владимир Урин сообщал, что в честь 80-летия Владимира Васильева в Большом собирались провести фестиваль балетов и показать его новый спектакль, но в связи с эпидемией коронавируса эти планы пока не могут осуществиться.
Сам Васильев подтвердил, что "планов было множество". "Теперь ждем, когда мы сможем приступить к их реализации, - сказал артист. - И первой для меня будет отложенная премьера на музыку моцартовского шедевра с оркестром, солистами, хором и балетом, с джазом, моей живописью и стихами в Татарском театре оперы и балета в Казани. А пока всем желаю переждать это время испытания нас на терпение и ответственность и оставаться здоровыми!"
Судьба артиста
Владимир Васильев - советский и российский артист балета, хореограф, режиссер, поэт, художник, педагог. Родился 18 апреля 1940 года в Москве. В 1958 году окончил Московское хореографическое училище (ныне Московская государственная академия хореографии) по классу Михаила Габовича.
Васильев был солистом Большого театра на протяжении 30 лет - с 1958 по 1988 год. Работал с ведущими хореографами своего времени - Касьяном Голейзовским, Леонидом Якобсоном, Леонидом Лавровским, Ростиславом Захаровым, Юрием Григоровичем, Морисом Бежаром, Роланом Пети. Многие свои партии готовил с педагогами Алексеем Ермолаевым и Галиной Улановой. В 1958 году был партнером Улановой в балете "Шопениана" на музыку Фредерика Шопена.
Одной из самых известных ролей в карьере Васильева стал Спартак в одноименном балете Арама Хачатуряна. Среди других знаменитых работ танцовщика - Базиль ("Дон Кихот" Людвига Минкуса), Альберт ("Жизель" Адольфа Адана), Щелкунчик-принц ("Щелкунчик" Петра Чайковского), Дезире ("Спящая красавица" Петра Чайковского), Иван Грозный ("Иван Грозный"), Ромео ("Ромео и Джульетта") - оба на музыку Сергея Прокофьева.
С 1971 года выступает в качестве хореографа, поставил ряд авторских балетов и их классических версий в России и за рубежом. В качестве сорежиссера и балетмейстера создал телебалеты "Анюта", "Дом у дороги" и художественный фильм "Фуэте", сорежиссер фильма "Мир Улановой" и нескольких документальных лент. Хореограф мюзикла "Юнона и Авось", оперных постановок Франко Дзеффирелли "Аида" и "Травиата".
В 1980-1990 годах преподавал в ГИТИСе и возглавлял балетмейстерский факультет. В 1995-2000 годах был художественным руководителем - директором Большого театра. С 2000 года - основатель и куратор Школы "Большой" в Бразилии, с 2013 года ведет свою творческую мастерскую, где работает с современными хореографами. С 1998 года - президент Фонда Галины Улановой, с 1990 года - бессменный художественный руководитель конкурса артистов балета "Арабеск" (Пермь), председатель жюри престижных международных конкурсов.
Васильев - народный артист СССР, лауреат премии Ленинского комсомола, Ленинской премии, Государственных премий СССР и РФ. Является кавалером орденов Ленина, Дружбы народов, Трудового Красного Знамени, "За заслуги перед Отечеством" IV и III степеней. Также отмечен медалью ЮНЕСКО им.Пабло Пикассо, государственными орденами Италии, Японии, Литвы, Бразилии, Франции и многими другими международными премиями и наградами.
Был женат на знаменитой балерине, народной артистке СССР Екатерине Максимовой (1939-2009). В течение многих лет супруги выступали на сцене вместе, их дуэт был удостоен премий им. Мариуса Петипа ("Лучший дуэт мира"), им. Джино Тани. Живопись стала вторым призванием Васильева. Состоялось более тридцати выставок его работ, оформлено более десятка спектаклей, концертов и вечеров. Он также пишет стихи, в свет вышли три поэтических сборника Васильева "Цепочка дней" (2000), "Между Да или Нет" (2015) и "До и После" (2020).