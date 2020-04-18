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Пандемия коронавируса нового типа

За сутки в Китае не умер ни один пациент с коронавирусом

Власти страны выявили 27 новых случаев заражения
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© Zhang Yuwei/Xinhua via AP

ПЕКИН, 18 апреля. /ТАСС/. Никто в Китае за последние сутки не умер от вызванного новым коронавирусом заболевания, количество инфицированных в больницах увеличилось на 27, до 1 058 человек. Об этом сообщил в субботу Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

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По его данным, за все время распространения вируса в материковой части Китая выздоровели 93,1% заразившихся, в том числе 50 - за последние сутки. Число заболевших с декабря 2019 года, с учетом скорректированной днем ранее статистики, превысило 82,7 тыс., официальный показатель смертности от пневмонии в стране - 5,6% (умерли свыше 4,6 тыс. человек).

В последнее время на территории КНР мало местных случаев заражения, за минувшие сутки их выявлено 10. Большинство инфицированных прибывают из-за рубежа, только за предыдущий день - 17 человек. Всего в Китае зафиксировано 1 566 зараженных, приехавших из-за границы, из них 709 уже выздоровели.

По мере улучшения эпидемиологической ситуации в стране активизируется экономическая деятельность. Однако власти сохраняют строгие меры безопасности, по-прежнему действуют особые правила, регламентирующие поведение в общественных местах в условиях пандемии. Национальная статистика продолжает учитывать носителей вируса без симптомов и без вызванного им заболевания. На текущий момент таких людей в Китае насчитывается 1 017, за минувшие сутки зарегистрировано 54 случая.

Среди регионов континентальной части КНР первое место по числу заразившихся, находящихся в медицинских учреждениях, по-прежнему занимает граничащая с Россией провинция Хэйлунцзян (407 инфицированных), за ней следует Хубэй (122 человека), на третьем месте - Шанхай (109). На территории девяти из 31 административной единицы, включая Тибет, Синьцзян-Уйгурский автономный район и остров Хайнань, заболевших не выявлено. В остальных провинциях, городах центрального подчинения и автономных районах их насчитывается от одного до примерно 90 человек.

Согласно последним данным, под наблюдением медиков в КНР находятся свыше 8,8 тыс. человек, имевших тесный контакт с инфицированными. В стране также насчитывается 63 человека с подозрением на коронавирус, помещенных на карантин. По данным врачей, у 85 заболевание протекает в тяжелой форме. В мире вирусом заразились свыше 2,2 млн человек, зафиксировано более 150 тыс. летальных исходов.

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КитайПандемия коронавируса нового типа
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