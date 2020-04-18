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Пандемия коронавируса нового типа

В США зафиксировано свыше 700 тыс. случаев заражения коронавирусом

Умерли 36 822 человека

НЬЮ-ЙОРК, 18 апреля. /ТАСС/. Количество случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в США превысило 700 тыс. Такие данные представил в пятницу Университет Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сводок федеральных и местных властей.

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По его данным, число заразившихся в США составляет 700 282. Умерли 36 822 человека, поправились 58 587.

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и позднее распространилась на большинство стран. 11 марта ВОЗ признала ее пандемией.

Теги
СШАПандемия коронавируса нового типа
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