Вывозной рейс из Бангкока с российскими туристами вылетел во Владивосток

БАНГКОК, 18 апреля. /ТАСС/. Более 190 пожелавших вернуться на родину российских туристов вылетели в субботу из Бангкока во Владивосток вывозным рейсом авиакомпании S7 Airlines. Об этом сообщили корреспонденту ТАСС в посольстве России в Таиланде.

Заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Владимир Пронин уточнил, что на борту рейса S7 Airlines находятся "195 пассажиров, в том числе четверо детей". Все, кто попал на самолет, были в списках портала госуслуг и проживают во Владивостоке или в Приморском крае. Рейс S76262/SBI6262 вылетел из аэропорта Суваннапхум (Суварнабхуми) в 11:47 по местному времени (07:47 мск).

Ожидается, что 18 апреля еще один самолет, который вылетит из Бангкока (авиакомпании "Уральские авиалинии") в Екатеринбург в 15:40 (11:40 мск), доставит около 230 человек, из которых порядка 70 отправятся из пункта назначения в Челябинск на автобусе. Кроме того, 19 апреля в 11:25 (07:25 мск) планируется вылет рейса S7 в Новосибирск, а в 17:40 (13:40 мск) - "Уральских авиалиний" в Кемерово. Предполагается, что на данный рейс будут допущены не только жители Кемерово, но и люди, проживающие в Новосибирской области.

7 апреля около тысячи российских туристов смогли вылететь в Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск и Иркутск. 10 апреля рейсом Пхукет - Санкт-Петербург - Москва вылетели 228 российских туристов, 11 апреля в Санкт-Петербург и в Москву отправился самолет "Аэрофлота" с 370 россиянами, 12 апреля "Уральские авиалинии" доставили 212 российских туристов в Красноярск, 14 апреля 197 россиян вылетели в Новосибирск и 180 - в Иркутск и в Усть-Каменогорск (Казахстан). На сегодняшний день 3 975 россиян, которые изъявили желание вернуться на родину на фоне пандемии коронавируса и связанных с ней ограничительных мер, до сих пор остаются на территории королевства, из них 800 на Пхукете. В начале апреля в Таиланде находились соотечественники из 75 регионов России.

К настоящему времени общее число инфицированных коронавирусом нового вида в королевстве превысило 2,7 тыс., вылечились более 1,7 тыс. человек, умерли 47. С 3 апреля на территории всей страны с 22:00 до 04:00 действует комендантский час. Нарушителям режима грозит до двух лет тюремного заключения и (или) штраф в размере 40 тыс. батов ($1,2 тыс.).