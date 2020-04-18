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Штраф за езду без пропуска будет приходить с каждой камеры, фиксирующей нарушителя

Таким образом, водитель может "попасть" на очень крупную сумму штрафа, заявил источник ТАСС

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Штрафы за поездку по Москве и Московской области будут выписываться с каждой камеры, которая зафиксирует нарушителя, при этом в случае остановки машины сотрудником ГИБДД ее могут отправить на штрафстоянку. Об этом ТАСС сообщили в субботу в правоохранительных органах.

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"Сколько раз машину, на которую не оформлен пропуск, зафиксирует видеокамера, столько штрафов и придет. За одну поездку водитель может "попасть" на очень крупную сумму штрафа", - пояснил источник. Он добавил, что "в случае, если машину нарушителя остановит сотрудник ГИБДД, автомобиль может быть отправлен на штрафстоянку".

Ранее в правоохранительных органах сообщили ТАСС, что между ГИБДД Москвы и Центром организации дорожного движения (ЦОДД) налажено взаимодействие, в рамках которого ЦОДД будет по дорожным камерам сличать номера тех машин, на которые нет пропусков, и автоматически выписывать штрафы. Данные на эту машину поступят в ГИБДД. В случае ее повторной остановки машину отправят на штрафстоянку.

Эту информацию подтверждали ТАСС сотрудники ГИБДД, дежурившие на въездах в Москву.

Пропуска для передвижения по Москве и области стали действовать с 15 апреля. В субботу мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что для контроля соблюдения пропускного режима при поездках на автомобиле будут задействованы камеры фото- и видеофиксации нарушений ПДД и дорожно-патрульная служба Госавтоинспекции. Он добавил, что машины, не включенные в цифровые пропуска, будут автоматически считаться нарушителями. Их владельцы будут штрафоваться.

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