В Москве задействуют дорожные камеры для контроля соблюдения пропускного режима

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Власти Москвы будут использовать камеры фотовидеофиксации для контроля за соблюдением пропускного режима на дорогах. Об этом сообщил в субботу мэр Москвы Сергей Собянин.

В Москве снова ужесточили меры по борьбе с коронавирусом

Пропускной режим. В Москве снова ужесточили меры по борьбе с коронавирусом

"Для контроля соблюдения пропускного режима при поездках на автомобиле будут задействованы камеры фотовидеофиксации нарушений ПДД и дорожно-патрульная служба Госавтоинспекции. Если вы планируете использовать автомобиль, необходимо включить в цифровой пропуск его государственный номер. Причем сделать это требуется не менее чем за пять часов до начала первой поездки", - написал мэр в своем блоге.

Он добавил, что машины, не включенные в цифровые пропуска, будут автоматически считаться нарушителями. Их владельцы будут штрафоваться.

"Порядок - тот же, что и при включении в пропуска номеров электронных карт (с 22 апреля 2020 г. - прим. ТАСС)", - написал мэр.

Ранее для жителей столицы был введен режим самоизоляции. В городе работают магазины, за исключением продуктовых, торгующих товарами первой необходимости и товарами для животных, закрыты театры, рестораны, кафе, фитнес-центры, салоны красоты, запрещено посещение парков и проведение развлекательных мероприятий.

С 15 апреля для поездок по Москве и Московской области на личном и общественном транспорте были введены специальные цифровые пропуска.

За нарушение режима самоизоляции власти столицы ввели для граждан штрафы до 5 тыс. рублей.