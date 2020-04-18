Тува намерена закрыть авиасообщение с Москвой из-за коронавируса

ТАСС, 18 апреля. Глава Тувы Шолбан Кара-оол принял решение о приостановке авиасообщения между Кызылом и Москвой по причине обнаружения коронавирусной инфекции у пассажиров рейсов, прилетевших из столицы, сообщила пресс-служба правительства региона в субботу.

"Считаю, что нужно запрещать полеты между Москвой и Кызылом. Начну переговоры с авиакомпанией. К сожалению, вчерашний рейс ознаменовался тем, что все анализы были проведены, но определили, что есть один зараженный. Также хочу сообщить, что 13 апреля рейс Москва - Кызыл, я уже говорил, двое, ребенок и мама, прилетели заболевшими", - приводит пресс-служба слова главы региона.

По словам Шолбана Кара-оола, ранее трое зараженных прилетели из подмосковного Одинцово. Сейчас все шесть человек размещены в стационаре. Врачи, которые работают с пациентами c коронавирусом, закроются в медучреждении на 28 дней.

По официальным данным, в Тува 13 подтвержденных случаев заражения. В больницах наблюдались 103 человека, 74 из них выписаны.

С начала пандемии коронавирусом заразились около 2,2 млн человек, свыше 150 тыс. умерли. В России зарегистрировано 32 008 случаев заражения, выздоровели 2 590 человек, умерли 273. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.