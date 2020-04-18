{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Тува намерена закрыть авиасообщение с Москвой из-за коронавируса

Ранее у пассажиров рейсов, прилетевших из столицы, выявили заболевание коронавирусной инфекцией

ТАСС, 18 апреля. Глава Тувы Шолбан Кара-оол принял решение о приостановке авиасообщения между Кызылом и Москвой по причине обнаружения коронавирусной инфекции у пассажиров рейсов, прилетевших из столицы, сообщила пресс-служба правительства региона в субботу.

"Считаю, что нужно запрещать полеты между Москвой и Кызылом. Начну переговоры с авиакомпанией. К сожалению, вчерашний рейс ознаменовался тем, что все анализы были проведены, но определили, что есть один зараженный. Также хочу сообщить, что 13 апреля рейс Москва - Кызыл, я уже говорил, двое, ребенок и мама, прилетели заболевшими", - приводит пресс-служба слова главы региона.

По словам Шолбана Кара-оола, ранее трое зараженных прилетели из подмосковного Одинцово. Сейчас все шесть человек размещены в стационаре. Врачи, которые работают с пациентами c коронавирусом, закроются в медучреждении на 28 дней.

По официальным данным, в Тува 13 подтвержденных случаев заражения. В больницах наблюдались 103 человека, 74 из них выписаны.

С начала пандемии коронавирусом заразились около 2,2 млн человек, свыше 150 тыс. умерли. В России зарегистрировано 32 008 случаев заражения, выздоровели 2 590 человек, умерли 273. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
Кара-оол, Шолбан ВалерьевичРоссияТываПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
В Липецкой области умер первый пациент с коронавирусом
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС