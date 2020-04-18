{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

В Африке число умерших из-за коронавируса превысило 1 тыс.

Общее число заразившихся коронавирусом в странах Африки достигло почти 20 тыс.

ПРЕТОРИЯ, 18 апреля. /ТАСС/. Число умерших от COVID-19 (болезни, вызываемой коронавирусом нового типа) достигло в Африке 1 016. Об этом сообщил в субботу на своем портале Африканский союз.

Общее число заразившихся коронавирусом в странах Африки на текущий день составляет 19 895, 4 462 человека выздоровели. Случаи заражения выявлены в 52 африканских странах.

Наибольшее число инфицированных зафиксировано в Северной Африке - 8 746, умерли 743 человека, 1 829 выздоровели. В Египте отмечено 2 844 случая заражения, 205 летальных исходов. В Алжире 362 умерших при 2 418 заболевших.

В Западной Африке выявлено 4 404 случая инфицирования коронавирусом, зарегистрировано 118 летальных исходов, выздоровели 1 233 человека. Наибольшее число инфицированных отмечено в Кот-д'Ивуаре - 742 человека. Больше всего умерших в Буркина-Фасо - 35.

В регионе Южной Африки подтверждено 2 979 случаев заражения коронавирусом, 61 человек умер, выздоровели 955 пациентов. Больше всего заразившихся выявлено в ЮАР - 2 783, умерли 50 человек.

В Восточной Африке зафиксировано 2 058 случаев заражения коронавирусом, умер 41 человек, выздоровели 393. Наибольшее число инфицированных выявлено в Джибути (732), а умерших - в Кении (11). В Центральной Африке установлено 1 708 случаев заболевания, вызванного коронавирусом, 54 человека умерли, выздоровели 232. Наибольшее количество заразившихся отмечено в Камеруне (1 016), а умерших - в Демократической Республике Конго (25).

Теги
Пандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
В Липецкой области умер первый пациент с коронавирусом
Умершая женщина страдала хроническим заболеванием - системной красной волчанкой
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС