Музей Победы открыл онлайн-выставку о Русской православной церкви в годы войны

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Сетевая выставка о роли Русской православной церкви в Великой Отечественной войне открылась на сайте Федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Музей Победы", сообщает в субботу информационный центр музея.

"Накануне светлого праздника Пасхи, который православные верующие отмечают 19 апреля, Музей Победы разместил онлайн-выставку "Русская православная церковь в годы Великой Отечественной войны" на своем сайте https://victorymuseum.ru", - говорится в сообщении.

По информации музея, выставка будет включать около 150 фотографий и почти 100 документов о жизни церкви в годы войны - сборе средств в Фонд обороны, участии священников в военных действиях, помощи пастве, возрождении религиозной жизни, отдельная тема - взаимоотношения церкви и советского правительства. На фотографиях будут представлены разрушенные нацистами храмы и богослужения в освобожденных городах. Один из разделов посвящен деятельности православной церкви за рубежом.