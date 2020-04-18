Россиийские военные обработали в Сербии 97 медицинских объектов площадью 600 тыс. кв. м

БЕЛГРАД, 18 апреля. /ТАСС/. Российские военные специалисты в Сербии обработали 97 основных медицинских учреждений, площадью более 600 тыс. кв. м. Об этом сообщил в субботу посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко в эфире национального телевидения РТС.

"Самое важное - это человеческий фактор, сюда приехали самые лучшие специалисты из России, сейчас их здесь 62. Есть специалисты по дезинфекции, есть врачебные команды. С первого дня они интенсивно работают, они провели дезинфекцию в восьми городах Сербии: Белграде, Нише, Валеве, Бачка-Тополе, Крушеваце, Чуприи, Паличе, Нови-Саде. Всего ими было обработано свыше 600 тыс. кв. м площади в 97 зданиях", - заявил российский дипломат.

Посол добавил, что "особенно важно, что обрабатывались основные медицинские учреждения и объекты: Военно-медицинская академия, Институт онкологии и многие другие больницы, которые сегодня работают в полную мощность и которые наиболее важны для борьбы с вирусом".

В настоящий момент в Сербии коронавирусом инфицированы 5 690 человек, количество летальных исходов увеличилось до 110. Сербия полностью закрыла границы, в стране действуют чрезвычайное положение и комендантский час. Отменены парламентские выборы, прекращено междугородное автобусное и железнодорожное сообщение. Людям старше 65 лет запрещено выходить из дома.

Ранее Сербия запросила помощь в борьбе с эпидемией у Российской Федерации. 3-4 апреля самолеты ВКС РФ доставили в Сербию российских военнослужащих, включая военных медиков, специалистов-вирусологов войск радиационной, химической и биологической защиты, специальное медицинское оборудование, а также средства защиты и 16 единиц военной техники.