Минздрав Башкирии назвал неэтичным поступок врачей, сбежавших из-под карантина

УФА, 18 апреля. /ТАСС/. Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин назвал неэтичным поведение медиков, покинувших территорию Республиканской клинической больницы им. Г. Г. Куватова после введения режима самоизоляции. Об этом он заявил в субботу на брифинге.

"Ряд граждан республики, к сожалению, это наши коллеги, они покинули РКБ им. Куватова, и в отношении них также проводятся необходимые мероприятия по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции, проводятся определенные ограничительные мероприятия по линии Роспотребнадзора. Они не совсем этично поступили, когда покинули условия карантина. Да, эта ситуация случилась, это было на прошлой неделе, сейчас, я думаю, будут точно поставлены необходимые ограничительные мероприятия в отношении них, которые они обязаны будут исполнить в том числе и по решению судебных органов", - сказал он.

В пятницу, 17 апреля, Кировский районный суд Уфы по исковому заявлению главного санитарного врача Башкирии вынес решение о принудительной госпитализации шести человек, покинувших больницу без полного обследования. Всего судом было рассмотрено семь дел, по одному из них в удовлетворении административного иска отказано.

По состоянию на 18 апреля в регионе зарегистрированы 252 случая заражения коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки зарегистрированы 39 новых случаев, два человека умерли, 14 - выписаны, сообщил Забелин. По данным управления Роспотребнадзора по республике, выявлены три очага распространения вируса - это больницы в Уфе и Белебее и психоневрологический интернат в Нефтекамске. Частично или полностью на карантин из-за коронавируса закрыты 11 медицинских учреждений.

Всего в России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 36 793 случая заражения, выздоровели 3 057 человек, умерли 313. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.