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Пандемия коронавируса нового типа

Все регионы ЦФО начали контролировать въезжающих из других субъектов

Приезжающим выдают уведомления об обязательной самоизоляции, у них также берут контактные данные для мониторинга

ВЛАДИМИР, 18 апреля. /ТАСС/. Власти всех регионов Центрального федерального округа (ЦФО) усилили профилактические меры в отношении граждан, въезжающих в субъекты, в связи с распространением коронавирусной инфекции. Последним регионом, где усилили профилактические меры для въезжающих, стала Ярославская область, сообщили ТАСС в субботу в оперативных штабах регионов.

За последние сутки в регионах ЦФО (за исключением Москвы и Московской области) выявлены 395 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Общее число пациентов инфекционных больниц, а также тех, кто получает медицинскую помощь на дому и находится в состоянии легкой степени тяжести, - 2 575.

"В связи с ростом числа заболевших COVID-19 в регионе на посту ДПС Переславля-Залесского [на въезде в Ярославскую область] усилены профилактические меры: помимо сотрудников МВД на месте работают представители Роспотребнадзора, здравоохранения, Росгвардии, администрации, в том числе глава городского округа и его замы. Они раздают листовки и беседуют с въезжающими в наш регион гражданами. Гостям сообщают, что по прибытии в область им рекомендовано при появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обращаться за медицинской помощью, воздержаться от посещения общественных мест", - сообщили в оперативном штабе Ярославской области, отметив, что храмы во время пасхальных богослужений будут открыты только для постоянных прихожан.

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Ранее подобные ограничения были введены в Брянской, Белгородской, Орловской, Ивановской, Тамбовской, Костромской, Владимирской, Рязанской, Калужской, Курской и Тульской областях. В Воронежском и Липецком регионах на самоизоляцию обязали уйти только тех, кто прибывает в регион из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей. Для контроля за въезжающими в регионах установлены посты, на которых выдаются уведомления об обязательной самоизоляции, берутся контактные данные для дальнейшего мониторинга, в ряде областей при въезде медики измеряют температуру тела. В Тверской области самоизоляция для приезжающих носит рекомендательный характер.

Как следят за соблюдением самоизоляции

В Орловской области власти усилили контрольно-пропускные пункты на въездах в город ОМОНом. Каждый въезжающий в регион обязан измерить температуру тела и заполнить анкету, где указаны контактные данные и место самоизоляции. В Смоленской области с начала апреля департамент по информационным технологиям через Федеральный ситуационный центр получает от операторов сотовой связи информацию о гражданах, которые прибывают на территорию региона, но при этом не соблюдают режим самоизоляции. По данным пресс-службы администрации региона, уже в ближайшие дни областное управление Роспотребнадзора и УМВД России по Смоленской области усилят контроль в этом направлении.

Въезд граждан, не имеющих регистрации по месту жительства и месту пребывания, ограничен до 30 апреля в двух закрытых административно-территориальных образованиях (ЗАТО) Тверской области: Солнечном, где расположен завод приборов высокой точности для ракет "Звезда", и Озерном, где базируется 7-я гвардейская ракетная Режицкая Краснознаменная дивизия.

Карантин с 16 по 30 апреля действует на территории Петушинского района Владимирской области - на въездах в муниципалитет работают контрольно-пропускные пункты, по населенным пунктам района ездят патрули. Запрещен въезд и выезд из муниципалитета гражданам без местной регистрации.

"За прошедшие сутки на территории района было составлено 38 административных протоколов, в том числе 28 за нарушение режима самоизоляции", - сообщил ТАСС глава администрации Петушинского района Сергей Великоцкий.

Ситуация в стране

Всего в России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрированы 36 793 случая заражения, выздоровели 3 057 человек, умерли 313. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияОрловская областьИвановская областьЛипецкая областьТульская областьБрянская областьВладимирская областьВоронежская областьКалужская областьКостромская областьКурская областьРязанская областьТамбовская областьЯрославская областьПандемия коронавируса нового типа
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