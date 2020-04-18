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Власти Турции продлили на 15 дней запрет на въезд и выезд в 31 провинцию страны

Продление будет действовать с 19 апреля

АНКАРА, 18 апреля. /ТАСС/. Власти Турции приняли решение продлить еще на 15 дней запрет на въезд и выезд в 31 провинцию страны. Об этом сообщил в субботу телеканал TRT со ссылкой на Министерство внутренних дел Турции.

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В заявлении МВД говорится, что с 00:00 (время совпадает с мск) 19 апреля в течение следующих 15 суток будет приостановлено наземное, авиа- и морское сообщение. Данные ограничения касаются крупнейших турецких провинций, включая Анкару, Стамбул, Измир и Анталью.

Впервые о запрете на въезд и выезд в 31 провинции из 81 объявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 3 апреля.

Коронавирус нового типа был впервые выявлен в Турции 10 марта у местного жителя, который вернулся из Европы. С тех пор число инфицированных в республике превысило 78 тыс. Умерли 1 769 человек, выздоровел 8 631.

Теги
ТурцияЭрдоган, Реджеп ТайипПандемия коронавируса нового типа
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