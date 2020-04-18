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Глава ЛНР перенес проведение праздничных мероприятий по случаю Дня Победы

При этом глава республики Леонид Пасечник подчеркнул, что пока речи об отмене военного парада и акции "Бессмертный полк" не идет

ЛУГАНСК, 18 апреля. /ТАСС/. Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции перенес торжественные мероприятия по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Заявление руководителя республики в субботу опубликовало агентство Луганскинформцентр.

"В этом году запланированные масштабные празднества по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне поставил под угрозу невидимый, но крайне опасный враг - коронавирус, - говорится в обращении главы ЛНР. - Риски распространения смертоносного вируса чрезвычайно высоки, и мы не имеем права рисковать здоровьем наших граждан, а тем более здоровьем и жизнью уважаемых ветеранов".

"Учитывая всю серьезность ситуации, мы вынуждены перенести проведение парада и всех массовых мероприятий, приуроченных ко Дню Победы, на более поздний срок", - добавил он. При этом Пасечник подчеркнул, что речи об отмене военного парада и прохождения участников акции "Бессмертный полк" не идет. "Как только угроза отступит, обязательно проведем все запланированные мероприятия в нынешнем году. И сделаем это в один день с Россией, ведь мы одна большая русская семья, у нас одни корни, одна история, и Победа у нас одна на всех", - констатировал глава ЛНР.

В пятницу глава Донецкой народной республики Денис Пушилин отдал аналогичное распоряжение. Торжественные мероприятия в ДНР пройдут после стабилизации эпидемиологической ситуации.

Теги
УкраинаПасечник, Леонид Иванович75-летие ПобедыПандемия коронавируса нового типа
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