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Пандемия коронавируса нового типа

В штате Нью-Йорк снижается число госпитализированных с COVID-19

По словам губернатора Эндрю Куомо, количество людей в больницах за несколько дней снизилось с 18 тыс. до 16 тыс.

НЬЮ-ЙОРК, 18 апреля. /ТАСС/. Число лиц, зараженных новым коронавирусом, которые проходят лечение в больницах штата Нью-Йорк, постепенно снижается. С таким заявлением выступил в субботу на встрече с журналистами губернатор этого американского штата Эндрю Куомо. Трансляция велась на его сайте.

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"Данные по госпитализации снизились - это хорошие новости", - указал Куомо.

По его словам, еще несколько дней назад в больницах штата лечение проходили порядка 18 тыс. человек. "Сейчас их около 16 тыс.", - отметил губернатор.

При этом он также подчеркнул, что продолжает снижаться ежедневное число жертв COVID-19 (вызываемое коронавирусом заболевание). Так, по словам Куомо, к вечеру пятницы в штате от вызываемых инфекцией осложнений умерли 540 человек. В четверг насчитывалось 630 жертв за сутки, в среду - 606, во вторник - 752.

 

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СШАПандемия коронавируса нового типа
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