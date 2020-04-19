Путин поздравил верующих с Пасхой

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил православных христиан и всех граждан России, которые отмечают 19 апреля Пасху. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Великий праздник Пасхи наполняет сердца людей радостью и надеждой, верой во всепобеждающую силу жизни, в торжество добра, любви и справедливости. Эти непреходящие идеалы и ценности скрепляют наш народ, помогают выстоять в годину тяжелых испытаний", - указано, в частности, в поздравлении.

Глава государства отметил, что "сегодня, как и во все времена, Русская православная церковь, другие христианские конфессии направляют свое подвижническое служение на укрепление духовных, нравственных основ общества", на приумножение исторического, культурного достояния России, участвуют в воспитании подрастающего поколения, упрочении института семьи. Путин подчеркнул "большую и в высшей степени востребованную социальную, благотворительную деятельность христианских религиозных организаций, их поддержку добровольцев, волонтеров, всех неравнодушных людей, которые в нынешнее непростое время искренне стремятся помогать ближним".

Путин также поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла со Светлым Христовым Воскресением и поблагодарил его за вклад в межнациональный диалог и сбережение нравственных ценностей в обществе.

"Хочу выразить глубокую признательность за Ваш неустанный ответственный труд, за большой личный вклад в сохранение общественного мира и согласия, совершенствование межнационального и межрелигиозного диалога, в сбережение непреходящих нравственных, семейных ценностей, воспитание молодежи. И конечно, за плодотворное сотрудничество в нынешний сложный период, когда нам так важно объединить усилия для противодействия серьезным вызовам, для защиты здоровья и благополучия людей", - говорится в тексте поздравления.

Глава государства отметил, что пасхальные торжества в РФ имеют богатые духовные традиции, которые на протяжении веков бережно передаются из поколения в поколение. "В праздничные дни сердца людей наполнены особыми, светлыми чувствами, которые укрепляют их в вере, вдохновляют на добрые дела и начинания", - подчеркнул президент.