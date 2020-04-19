{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Путин поздравил верующих с Пасхой

Президент России отметил важную роль христианских организаций в обществе
Описание
© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил православных христиан и всех граждан России, которые отмечают 19 апреля Пасху. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

На эту тему
Пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя. Видеотрансляция

"Великий праздник Пасхи наполняет сердца людей радостью и надеждой, верой во всепобеждающую силу жизни, в торжество добра, любви и справедливости. Эти непреходящие идеалы и ценности скрепляют наш народ, помогают выстоять в годину тяжелых испытаний", - указано, в частности, в поздравлении.

Глава государства отметил, что "сегодня, как и во все времена, Русская православная церковь, другие христианские конфессии направляют свое подвижническое служение на укрепление духовных, нравственных основ общества", на приумножение исторического, культурного достояния России, участвуют в воспитании подрастающего поколения, упрочении института семьи. Путин подчеркнул "большую и в высшей степени востребованную социальную, благотворительную деятельность христианских религиозных организаций, их поддержку добровольцев, волонтеров, всех неравнодушных людей, которые в нынешнее непростое время искренне стремятся помогать ближним".

Путин также поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла со Светлым Христовым Воскресением и поблагодарил его за вклад в межнациональный диалог и сбережение нравственных ценностей в обществе. 

"Хочу выразить глубокую признательность за Ваш неустанный ответственный труд, за большой личный вклад в сохранение общественного мира и согласия, совершенствование межнационального и межрелигиозного диалога, в сбережение непреходящих нравственных, семейных ценностей, воспитание молодежи. И конечно, за плодотворное сотрудничество в нынешний сложный период, когда нам так важно объединить усилия для противодействия серьезным вызовам, для защиты здоровья и благополучия людей", - говорится в тексте поздравления.

Глава государства отметил, что пасхальные торжества в РФ имеют богатые духовные традиции, которые на протяжении веков бережно передаются из поколения в поколение. "В праздничные дни сердца людей наполнены особыми, светлыми чувствами, которые укрепляют их в вере, вдохновляют на добрые дела и начинания", - подчеркнул президент.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Трамп: Китай может столкнуться с последствиями, если сознательно допустил пандемию
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС