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Пандемия коронавируса нового типа

Минкомсвязь через Telegram поможет россиянам за рубежом получить материальную помощь

В министерстве отметили, что это ускорит процесс получения помощи, даже если человек совершил ошибку при заполнении анкеты

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Минкомсвязь РФ запустила чат-бота в Telegram для россиян, которые оказались в непростой ситуации за рубежом из-за пандемии и допустили ошибку при заполнении формы для оказания материальной помощи. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

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"С помощью чат-бота @Gosuslugi_sochelp_bot россияне, которые допустили ошибку при заполнении заявления, смогут, не дожидаясь отказа, сообщить о ней. Им будет предоставлена возможность ее исправить и повторно подать заявление. Это заметно ускорит процесс получения помощи, даже если человек совершил ошибку при заполнении анкеты", - отметили в пресс-службе.

В Минкомсвязи уточнили, что на данный момент подано 49 тыс. заявлений от граждан, которые остаются за рубежом из-за ситуации с коронавирусом и нуждаются в помощи. На 15 апреля одобрены выплаты для 8 тыс. человек, сообщили в МИД.

Согласно постановлению правительства от 3 апреля, на поддержку могут претендовать граждане, у которых есть обратные билеты на период с 16 марта по 31 мая. Такая помощь составляет 2 400 рублей на человека в день. На ребенка в возрасте до 14 лет предусмотрены выплаты в размере 1 600 рублей в день. Те, у кого нет билета на этот период, смогут получать помощь в соответствии с постановлением правительства об оказании содействия гражданам, оказавшимся за рубежом без средств к существованию.

Правительство России выделило 500 млн рублей на помощь россиянам, которые не могут вернуться на родину из-за ограничений в связи с коронавирусом. МИД РФ поручено организовать целевое расходование средств и представить доклад в правительство до 1 февраля 2021 года.

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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