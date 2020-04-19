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Трамп: США найдут более эффективное применение $500 млн, выделяемых на нужды ВОЗ

ВАШИНГТОН, 19 апреля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что его администрация найдет более эффективный способ применения $500 млн, которые Вашингтон ежегодно направлял в качестве взносов в бюджет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Соответствующее заявление он сделал в субботу, выступая на брифинге в Белом доме.

"Всемирная организация здравоохранения - мы обнаруживаем все больше и больше проблем, - сказал американский лидер. - Есть другие способы потратить $500 млн". "Мы найдем способы направить их на то, чтобы оказать людям куда более ощутимую помощь", - отметил он.

 

Теги
СШАТрамп, ДональдПандемия коронавируса нового типа
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