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Пандемия коронавируса нового типа

Предприятия в нескольких американских штатах возобновят работу на следующей неделе

Ранее администрация обнародовала новые рекомендации для поэтапной отмены мер, введенных из-за коронавируса

ВАШИНГТОН, 19 апреля. /ТАСС/. Власти нескольких американских штатов, в том числе Техаса и Вермонта, со следующей недели начнут снимать ограничения на работу предприятий, введенные из-за пандемии нового коронавируса. Соответствующее заявление сделал в субботу на брифинге в Белом доме президент США Дональд Трамп.

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"С того момента как мы дали [губернаторам штатов] рекомендации по тому, как вновь "открыть" Америку, а это было два дня назад, ряд штатов, которые возглавляют как губернаторы-демократы, так и губернаторы-республиканцы, объявили о принятии четких мер по безопасному, постепенному и поэтапному открытию [предприятий], - указал глава американской администрации. - В Техасе и Вермонте с понедельника будет разрешено открыть некоторые предприятия при сохранении требований к соблюдению социальной дистанции".

"В Монтане ограничения начнут снимать в пятницу, - отметил Трамп. - В Огайо, Северной Дакоте и Айдахо предприятиям, не производящим жизненно необходимую продукцию, рекомендовано приготовиться к частичному открытию с 1 мая". При этом Трамп отметил, что власти США наблюдают ряд признаков, которые дают понять, что пик кризиса миновал.

В четверг на брифинге Трамп объявил, что власти приступают к "открытию страны". Администрация обнародовала новые рекомендации для поэтапной отмены мер, введенных из-за коронавируса. Хозяин Белого дома подчеркнул, что губернаторы смогут сами решать, когда снимать ограничения, поскольку ситуация в каждом из штатов разная.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок американских властей, ВОЗ и других официальных источников, в США зафиксировано более 726 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли почти 38 тыс. человек.

Теги
СШАТрамп, ДональдПандемия коронавируса нового типа
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