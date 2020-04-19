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Пандемия коронавируса нового типа
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В Москве еще 12 частных лабораторий начали проводить тесты на коронавирус

По данным оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице, эти лаборатории могут обработать до 10 тыс. тестов в сутки

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Еще 12 частных лабораторий в Москве начали осуществлять забор биоматериала у частных лиц для тестирования на коронавирус и проводить исследования на коммерческой основе. Об этом сообщили в воскресенье в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

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"Еще 12 частных лабораторий начали не только проводить тестирование анализов, которые были взяты сотрудниками городских медицинских организаций, но и осуществлять забор биоматериала у частных лиц самостоятельно, а также проводить исследования на коммерческой основе. Эти 12 частных лабораторий могут обработать сверх городских мощностей до 10 тыс. тестов в сутки, что существенно увеличило скрининговые возможности в Москве", - сказали в штабе.

Там отметили, что в столице к работе с тестами на коронавирус подключился также Центральный НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, который является и референс-центром. "То есть анализы, проведенные в этой лаборатории, не требуют повторной проверки", - пояснили в штабе.

В оперштабе также сообщили, что тесты на коронавирус проведены у более чем 17,5 тыс. работников городских служб в Москве. 

"В Москве запущена скрининговая программа работников городских служб, постоянно контактирующих с жителями. Чтобы обеспечить их безопасность и контроль за состоянием здоровья, проводятся регулярные тестирования на коронавирус медицинских и социальных работников, а также сотрудников транспорта. Среди них за последнюю неделю были протестированы более 17,5 тыс. человек, такая работа будет продолжена", - сказали в штабе. 

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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