МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. В Москве еще 84 пациента выздоровели после заражения коронавирусом. Всего из больниц выписано 1 763 человека, сообщила в воскресенье заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"За прошедшие сутки после прохождения лечения от коронавируса выздоровели еще 84 человека. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось уже до 1 763", - сообщила Ракова.
Как уточнили в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, по предложению Клинического комитета в Москве начали использовать новый метод борьбы с инфекцией - переливание плазмы уже переболевших коронавирусом.
"Донором плазмы крови может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией и при этом не имеющий хронических заболеваний. Также у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С", - говорится в сообщении.
Желающие стать донорами могут обратиться на горячую линию по номеру 8 (495) 870-45-16 (работает ежедневно с 9:00 до 19:00).