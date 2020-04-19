"За прошедшие сутки после прохождения лечения от коронавируса выздоровели еще 84 человека. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось уже до 1 763", - сообщила Ракова.

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. В Москве еще 84 пациента выздоровели после заражения коронавирусом. Всего из больниц выписано 1 763 человека, сообщила в воскресенье заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Как уточнили в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, по предложению Клинического комитета в Москве начали использовать новый метод борьбы с инфекцией - переливание плазмы уже переболевших коронавирусом.

"Донором плазмы крови может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией и при этом не имеющий хронических заболеваний. Также у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С", - говорится в сообщении.

Желающие стать донорами могут обратиться на горячую линию по номеру 8 (495) 870-45-16 (работает ежедневно с 9:00 до 19:00).