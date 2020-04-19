Число случаев заражения коронавирусом в Москве за сутки возросло на 3 570

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Новые 3 570 случаев заражения коронавирусом зафиксированы в Москве, число заболевших достигло 24 324. Об этом в воскресенье сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Почти половина заразившихся коронавирусом за сутки в Москве младше 45 лет, более 5% новых пациентов старше 80 лет, сообщили в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

"44% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 35% - от 46 до 65 лет и еще 16% старше 65 лет, причем 5,5% из них - старше 80 лет. Также 5% среди заболевших - дети. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица уже находятся под медицинским наблюдением", - сообщили с штабе.