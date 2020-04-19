{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

В России выявили 27 тыс. случаев заражения коронавирусом за неделю

Россия заняла 10 место в мире по числу заразившихся коронавирусом. Теперь на каждые 100 тыс. жителей в стране приходится в среднем 29 инфицированных
Описание
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Специалисты за неделю выявили в России около 27 тыс. случаев заражения коронавирусом. В относительном выражении темпы числа инфицированных немного замедлились, следует из данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

За сутки количество заразившихся выросло на 6 060, или почти 16,5% (в субботу - 4 785 и около 15%).

Общее число выявленных с начала вспышки случаев достигло 42 853. На каждые 100 тыс. жителей России теперь приходится в среднем 29 инфицированных (днем ранее - около 25). Россия заняла 10 место в мире по числу заразившихся коронавирусом, обогнав Бельгию, где зарегистрированы 38 496 инфицированных.

При этом по итогам семи дней относительный рост в России оказался чуть медленнее, чем неделей ранее. В прошлое воскресенье в стране было 15 770 подтвержденных случаев, их количество возросло на 27 083, то есть в 2,7 раза. На прошлой неделе рост составил 2,9 раза.

В России провели уже почти 2 млн тестов на коронавирус. Из 1,94 млн исследований дали положительный результат 2,2%.

Рост в Московском регионе

Только в Москве за минувшие сутки выявили еще 3 570 заразившихся, что составило примерно 59% всех новых случаев в стране. Это почти на 1 тыс. больше, чем в субботу, когда оперативный штаб сообщил о 2 649 подтвержденных диагнозах в столице.

Общее число случаев в городе выросло на 17,2%, до 24 324. Неделю назад в Москве насчитывалось 10 158 подтвержденных диагнозов.

Доля столицы в общероссийской статистике, которая снижалась начиная с 5 апреля, немного увеличилась и составила примерно 56,8% (против 56,4% днем ранее).

В Московской области за сутки выявили сразу 709 пациентов с коронавирусом. Их общее количество в регионе возросло на 17,9%, до 4 663. Таким образом, в Подмосковье выявлено 10,9% всех случаев, подтвержденных в России.

Ситуация в регионах

За пределами Москвы за сутки выявили 2 490 случаев заражения (в субботу - 2 136), а если исключить Московский регион в целом, то 1 781 случай - ненамного больше, чем днем ранее.

На эту тему
30 главных слов эпохи коронавируса

Рост числа инфицированных в регионах, исключая Москву и Подмосковье, оказался выше, чем в стране в целом. Их общее количество за неделю выросло с 4 252 до 13 866, то есть в 3,2 раза.

На третьем месте остался Санкт-Петербург, где на данный момент подтвержден диагноз у 1 760 человек (557 неделей ранее, рост в 3,16 раза). На четвертое вышла Нижегородская область с 646 случаями, в этом регионе число инфицированных за семь дней возросло в 3,3 раза.

Пятое место в России по количеству заразившихся занимает Республика Коми - 481 пациент. Здесь рост за неделю оказался самым небольшим среди регионов с наиболее сложной ситуацией - примерно в 2,3 раза.

Смертность и излечение

Рост числа новых случаев, как объясняют специалисты, связан не столько с распространением коронавируса, сколько с тем, что его стали лучше выявлять благодаря массовому тестированию и повышению точности самих тест-систем. В оперативном штабе подчеркнули, что примерно в 43% выявленных за сутки случаев у пациентов не было признаков заболевания.

В Москве этот показатель, по данным властей, еще выше - если неделю назад симптомов не было у 40% человек, сдавших положительный тест, то сейчас - уже у 60%.

Косвенно это подтверждается низким уровнем смертности из-за коронавируса. В России он составляет 0,84%, тогда как во всем мире за неделю этот показатель вырос до 6,7%. В стране от новой инфекции умер в общей сложности 361 человек.

Выздоровевших в России уже 3 291, за сутки выписали еще 234 пациента, у которых ранее диагностировали коронавирус. Это примерно 7,7% от всех случаев заражения, что немного ниже, чем в предыдущие дни.

 

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Папа Римский Франциск поздравил восточные церкви с Пасхой
Пожелания единения и братства, особенно там, где христиане являются меньшинством, прозвучали в ходе воскресной проповеди
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС