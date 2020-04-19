В России выявили 27 тыс. случаев заражения коронавирусом за неделю

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Специалисты за неделю выявили в России около 27 тыс. случаев заражения коронавирусом. В относительном выражении темпы числа инфицированных немного замедлились, следует из данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.
За сутки количество заразившихся выросло на 6 060, или почти 16,5% (в субботу - 4 785 и около 15%).
Общее число выявленных с начала вспышки случаев достигло 42 853. На каждые 100 тыс. жителей России теперь приходится в среднем 29 инфицированных (днем ранее - около 25). Россия заняла 10 место в мире по числу заразившихся коронавирусом, обогнав Бельгию, где зарегистрированы 38 496 инфицированных.
При этом по итогам семи дней относительный рост в России оказался чуть медленнее, чем неделей ранее. В прошлое воскресенье в стране было 15 770 подтвержденных случаев, их количество возросло на 27 083, то есть в 2,7 раза. На прошлой неделе рост составил 2,9 раза.
В России провели уже почти 2 млн тестов на коронавирус. Из 1,94 млн исследований дали положительный результат 2,2%.
Рост в Московском регионе
Только в Москве за минувшие сутки выявили еще 3 570 заразившихся, что составило примерно 59% всех новых случаев в стране. Это почти на 1 тыс. больше, чем в субботу, когда оперативный штаб сообщил о 2 649 подтвержденных диагнозах в столице.
Общее число случаев в городе выросло на 17,2%, до 24 324. Неделю назад в Москве насчитывалось 10 158 подтвержденных диагнозов.
Доля столицы в общероссийской статистике, которая снижалась начиная с 5 апреля, немного увеличилась и составила примерно 56,8% (против 56,4% днем ранее).
В Московской области за сутки выявили сразу 709 пациентов с коронавирусом. Их общее количество в регионе возросло на 17,9%, до 4 663. Таким образом, в Подмосковье выявлено 10,9% всех случаев, подтвержденных в России.
Ситуация в регионах
За пределами Москвы за сутки выявили 2 490 случаев заражения (в субботу - 2 136), а если исключить Московский регион в целом, то 1 781 случай - ненамного больше, чем днем ранее.
Рост числа инфицированных в регионах, исключая Москву и Подмосковье, оказался выше, чем в стране в целом. Их общее количество за неделю выросло с 4 252 до 13 866, то есть в 3,2 раза.
На третьем месте остался Санкт-Петербург, где на данный момент подтвержден диагноз у 1 760 человек (557 неделей ранее, рост в 3,16 раза). На четвертое вышла Нижегородская область с 646 случаями, в этом регионе число инфицированных за семь дней возросло в 3,3 раза.
Пятое место в России по количеству заразившихся занимает Республика Коми - 481 пациент. Здесь рост за неделю оказался самым небольшим среди регионов с наиболее сложной ситуацией - примерно в 2,3 раза.
Смертность и излечение
Рост числа новых случаев, как объясняют специалисты, связан не столько с распространением коронавируса, сколько с тем, что его стали лучше выявлять благодаря массовому тестированию и повышению точности самих тест-систем. В оперативном штабе подчеркнули, что примерно в 43% выявленных за сутки случаев у пациентов не было признаков заболевания.
В Москве этот показатель, по данным властей, еще выше - если неделю назад симптомов не было у 40% человек, сдавших положительный тест, то сейчас - уже у 60%.
Косвенно это подтверждается низким уровнем смертности из-за коронавируса. В России он составляет 0,84%, тогда как во всем мире за неделю этот показатель вырос до 6,7%. В стране от новой инфекции умер в общей сложности 361 человек.
Выздоровевших в России уже 3 291, за сутки выписали еще 234 пациента, у которых ранее диагностировали коронавирус. Это примерно 7,7% от всех случаев заражения, что немного ниже, чем в предыдущие дни.