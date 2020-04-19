В России выявили 27 тыс. случаев заражения коронавирусом за неделю

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Специалисты за неделю выявили в России около 27 тыс. случаев заражения коронавирусом. В относительном выражении темпы числа инфицированных немного замедлились, следует из данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

За сутки количество заразившихся выросло на 6 060, или почти 16,5% (в субботу - 4 785 и около 15%).

Общее число выявленных с начала вспышки случаев достигло 42 853. На каждые 100 тыс. жителей России теперь приходится в среднем 29 инфицированных (днем ранее - около 25). Россия заняла 10 место в мире по числу заразившихся коронавирусом, обогнав Бельгию, где зарегистрированы 38 496 инфицированных.

При этом по итогам семи дней относительный рост в России оказался чуть медленнее, чем неделей ранее. В прошлое воскресенье в стране было 15 770 подтвержденных случаев, их количество возросло на 27 083, то есть в 2,7 раза. На прошлой неделе рост составил 2,9 раза.

В России провели уже почти 2 млн тестов на коронавирус. Из 1,94 млн исследований дали положительный результат 2,2%.

Рост в Московском регионе

Только в Москве за минувшие сутки выявили еще 3 570 заразившихся, что составило примерно 59% всех новых случаев в стране. Это почти на 1 тыс. больше, чем в субботу, когда оперативный штаб сообщил о 2 649 подтвержденных диагнозах в столице.

Общее число случаев в городе выросло на 17,2%, до 24 324. Неделю назад в Москве насчитывалось 10 158 подтвержденных диагнозов.

Доля столицы в общероссийской статистике, которая снижалась начиная с 5 апреля, немного увеличилась и составила примерно 56,8% (против 56,4% днем ранее).

В Московской области за сутки выявили сразу 709 пациентов с коронавирусом. Их общее количество в регионе возросло на 17,9%, до 4 663. Таким образом, в Подмосковье выявлено 10,9% всех случаев, подтвержденных в России.

Ситуация в регионах

За пределами Москвы за сутки выявили 2 490 случаев заражения (в субботу - 2 136), а если исключить Московский регион в целом, то 1 781 случай - ненамного больше, чем днем ранее.