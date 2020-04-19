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Пандемия коронавируса нового типа

Число заразившихся коронавирусом в Африке превысило 20 тыс.

Наибольшее число инфицированных зарегистрировано в ЮАР - 3 034, наибольшее число умерших в Алжире - 367

ПРЕТОРИЯ, 19 апреля. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом нового типа в странах Африки достигло 20 581, умер 1 021 человек. Такие данные опубликовало в воскресенье региональное представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Африке.

Наибольшее число инфицированных зарегистрировано в ЮАР - 3 034, умерли 52 человека. Самое большое число умерших зафиксировано в Алжире - 367, инфицированы 2 534 человека.

В Египте насчитывается 2 844 заразившихся и 205 летальных исходов. В Марокко - 2 670 и 137. В странах Африки южнее Сахары по числу инфицированных и умерших за ЮАР следуют Камерун (1 016 заразившихся и 21 летальный исход), Гана (834 и девять), Кот-д'Ивуар (480 и шесть). В самой густонаселенной стране континента - Нигерии - выявлено 373 инфицированных новым коронавирусом и 11 умерших.

ВОЗ предупредила, что эпицентр пандемии вызванного коронавирусом заболевания перемещается из Европы в Африку. Как заявил в пятницу генеральный директор организации Тедрос Аданом Гебрейесус, за последнюю неделю "количество известных случаев заражения новым коронавирусом увеличилось в Африке на 51%". Число зарегистрированных смертей из-за коронавируса за тот же период, по его словам, выросло на континенте на 60%. Глава ВОЗ также отметил, что реальные цифры могут быть больше, так как не во всех регионах Африки существуют эффективные медицинские службы.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и впоследствии распространилась на большинство стран. 11 марта ВОЗ признала ее пандемией.

Теги
АлжирЮАРГанаКамерунНигерияЕгипетКот-д’ИвуарМароккоПандемия коронавируса нового типа
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