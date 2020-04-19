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Пандемия коронавируса нового типа

Число заразившихся коронавирусом на Чаяндинском месторождении в Якутии выросло до 23

По последним данным, в регионе зафиксировано 107 случаев заражения коронавирусной инфекцией

ЯКУТСК, 19 апреля. /ТАСС/. Число случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в вахтовом поселке на Чаяндинском месторождении в Ленском районе Якутии выросло за прошедшие сутки с 11 до 23, сообщается в воскресенье на сайте управления Роспотребнадзора по региону.

14 апреля стало известно об очаге заражения в вахтовом поселке. Троих сотрудников "Газпром добыча Ноябрьск" с коронавирусом госпитализировали в районную больницу в Ленске, еще четверых сотрудников направили в Ноябрськ (ЯНАО), у них также подтвердился диагноз.

"По состоянию на 19 апреля 2020 года зарегистрировано 107 случаев новой коронавирусной инфекции в городе Якутске и шести районах республики, в том числе 23 случая на Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении. За последние сутки добавилось 19 случаев, в том числе 12 вахтовых работников "Газпром добыча Ноябрьск", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что новые заразившиеся проходят лечение в вахтовом поселке и в стационарах города Ноябрьск. 17 апреля власти Якутии объявили карантин на территории месторождения. Всего к работам на Чаяндинском месторождении привлечены свыше 9 тыс. человек.

Помимо вахтового поселка в Ленском районе, три новых случая заражения коронавирусом зафиксированы в Якутске, два - в вахтовом поселке в Сунтарском районе, по одному случаю в Алданском и Ленском районах.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, число случаев инфицирования выросло за последние сутки на 6 060 и сейчас составляет 42 тыс. 853 во всех регионах страны. Выздоровел 3 291 человек, 361 пациент умер. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияЯкутияПандемия коронавируса нового типа
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