Глава Бурятии поручил обучать строительству местных специалистов

ВЛАДИВОСТОК, 19 апреля. /ТАСС/. Глава Бурятии Алексей Цыденов поручил организовать процесс обучения местных строителей для замены иностранных рабочих. Об этом сообщается на официальном портале Республики Бурятия.

"Глава Бурятии поддержал предложение строителей по обучению местных жителей для замены иностранной рабочей силы", - говорится в сообщении.

Он поручил министерству строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса совместно с министерством образования и науки и республиканским агентством занятости населения оперативно проработать вопрос организации обучения специалистов строительной отрасли на базе учебных заведений с практическими занятиями непосредственно на площадках строительных компаний.

Представители строительной отрасли региона сообщили главе Бурятии об отсутствии кадров, которые ранее пополняли за счет иностранных специалистов. Застройщики отметили низкий уровень квалификации местных работников и предложили прямо на стройках обучать их по трем направлениям: плотники, бетонщики, арматурщики.

Цыденов отметил, что такая форма обучения поможет развивать строительную отрасль региона, основываясь на местных специалистах.

Вопрос повышения привлекательности регионов ДФО для населения и снижение его миграционного оттока - одни из приоритетных задач на Дальнем Востоке. Ранее полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявлял, что власти готовы оказывать поддержку в строительстве новых предприятий, помогать в строительстве инфраструктуры, заботиться о школах, больницах, чтобы реализовывать в ДФО большие проекты и привлекать специалистов из других регионов.