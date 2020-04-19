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Русские православные священники провели пасхальные службы в Праге и Карловых Варах

Прихожане находились в своих домах, сообщил настоятель Петропавловского храма и Подворья РПЦ протоиерей Николай Лищенюк

ПРАГА, 19 апреля. /ТАСС/. Праздничные пасхальные службы были совершены в воскресенье в пражском храме святой Людмилы при посольстве РФ в Чехии и соборе святых апостолов Петра и Павла в городе Карловы Вары на западе страны, при котором действует Подворье Русской Православной Церкви (РПЦ). Об этом сообщил ТАСС настоятель Петропавловского храма и Подворья РПЦ протоиерей Николай Лищенюк.

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"В условиях продолжающегося в Чехии общенационального карантина службы в Петропавловском соборе и храме святой Людмилы совершили русские православные священники. Вместе с нами молились и наши прихожане, но только находясь в своих домах. Праздник Воскресения Христова, таким образом, мы встретили в теснейшем духовном единении", - подчеркнул отец Николай.

В Чехии русские православные священники не прекращают своего служения в условиях пандемии. "Службы в наших храмах постоянно совершаются священниками. Мы посещаем прихожан на дому, а также проводим причащение, но исключительно в индивидуальном порядке, чтобы минимизировать любую угрозу распространения инфекции. Раз верующие не могут прийти к нам, то мы идем к ним", - отметил настоятель Петропавловского собора.

В Чехии разрешено собираться группами не более двух человек. Это неукоснительное требование властей в условиях карантина. "Поэтому собор святых апостолов Петра и Павла в воскресенье и последующую пасхальную неделю будет открыт для посещений по два человека в порядке живой очереди", - сказал настоятель.

В Чехии с 12 марта действует режим чрезвычайной ситуации, с 16 марта введен общенациональный карантин. Вне жилых помещений граждане обязаны носить медицинские маски или другие средства защиты органов дыхания.

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