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Пандемия коронавируса нового типа

В Апатитах закрыли поликлинику в связи с подтверждением коронавируса у медработников

По информации оперативного штаба региона, в Мурманской области подтверждено 357 случаев заболевания коронавирусом

МУРМАНСК, 19 апреля. /ТАСС/. Работу поликлиники Кольского научного центра Российской академии наук (КНЦ РАН) в Апатитах Мурманской области приостановили из-за подтвердившегося заражения короавирусом медицинских работников. Об этом сообщили в воскресенье в оперативном штабе региона по борьбе с коронавирусом.

"Подтверждаем факт заражения среди медработников. Работа поликлиники приостановлена", - говорится в сообщении. При этом в штабе не уточнили число зараженных медиков и их статус.

Поликлиника КНЦ РАН - структурное подразделение (филиал) Научно-исследовательского центра медико-биологических проблем адаптации человека в Арктике, образованного в 2015 году путем интеграции структурного подразделения КНЦ РАН "Научно-исследовательский отдел медико-биологических проблем адаптации человека в Арктике" и Федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения Больница Кольского научного центра Российской академии наук (Больница КНЦ РАН).

По информации оперативного штаба региона, в Мурманской области подтверждено 357 случаев заболевания коронавирусом, из них 59 - в Кировско-Апатитской агломерации. 28 пациентов выздоровели и выписаны из больницы, 327 человек находятся на лечении с COVID-19, трое умерли.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 42 853 случая заражения, выздоровел 3 291 человек, умер 361 человек.

Теги
РоссияМурманская областьПандемия коронавируса нового типа
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