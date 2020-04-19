Полиция ищет пациента с коронавирусом, покинувшего больницу в Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 апреля. /ТАСС/. Полиция города Шахты Ростовской области ищет пациента, накануне покинувшего медучреждение с предварительным положительным анализом на коронавирус, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

"В управление МВД России по городу Шахты поступило сообщение из оперативного штаба города Шахты о подтверждении первичного анализа на коронавирусную инфекцию у одного из пациентов инфекционного отделения, который накануне покинул медицинское учреждение", - говорится в сообщении. Полицейские проводят мероприятия, направленные на установление местонахождения гражданина.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 19 апреля, зарегистрировано 42 853 случая заражения, выздоровел 3 291 человек, умер 361. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.