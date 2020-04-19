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Пандемия коронавируса нового типа

Регионы Южного Федерального округа отмечают Пасху в условиях пандемии

Почти во всех церквях богослужения прошли без прихожан

КРАСНОДАР, 19 апреля. /ТАСС/. Регионы Южного Федерального округа, где за последние сутки был пройден рубеж в 1 000 случаев заражения коронавирусной инфекцией, изменили традиционный подход к празднованию одного из главных православных праздников - Пасхи. Богослужения и крестные ходы проходят без прихожан, верующих призывают молиться из дома, а освящают куличи только во дворах храмов при соблюдении социального дистанцирования.

Всего в Краснодарском крае подтверждены 383 случая заражения, в Ростовской области - 232, в Астраханской области - 123, в Волгоградской - 93, в Адыгее - 91, в Калмыкии - 74, в Крыму - 45, в Севастополе - 13. В общей сложности в округе 1054 зараженных, из них выздоровели - 147 человек, умерли - 14 пациентов.

Богослужения в формате онлайн

Чтобы предотвратить распространение инфекции, службы почти во всех церквях регионов ЮФО прошли без прихожан. При этом жители регионов смогли увидеть трансляции богослужений.

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Например, в Крыму праздничные богослужения транслировались ночью в прямом эфире государственного телеканала. Трансляции были организованы из двух храмов Симферопольской и Крымской епархии, кафедрального собора Александра Невского в Симферополе и Свято-Владимирского в Херсонесе. Аналогичное решение приняли и в Ростове-на-Дону: онлайн-трансляцию из Ростовского кафедрального соборного храма Рождества Пресвятой Богородицы организовал телеканал "Дон24".

А в Краснодарском крае жители смогли увидеть трансляции из храмов не только по телевизору. Почти все храмы региона вели прямые трансляции в социальных сетях. Также митрополия призвала православных в этом году воздержаться от Пасхального причастия.

Волгоградская область - один из немногих регионов РФ, где в храмах прошли пасхальные службы с участием прихожан, однако в очень ограниченном количестве - с соблюдением дистанции в 1,5 - 2 метра и в масках, сообщил ТАСС представитель местной епархии. "При входе в храм бесконтактным термометром прихожанам измеряли температуру, всем пришедшим на службу раздали маски, волонтеры контролировали соблюдение молящимися социальной дистанции", - сказал собеседник. Трансляция пасхального богослужения из главного храма региона - Казанского кафедрального собора в Волгограде - велась по телеканалу "Волгоград 24" и в соцсетях.

Жители Крыма будут праздновать Пасху два дня, в соответствии с указом главы региона понедельник в республике является также официальным выходным днем. Поздравления здесь получили и от городов-побратимов. Письмо в адрес главы администрации Ялты поступило от почетного гражданина Ялты, председателя общества породнения "Баден-Баден - Ялта" Жерара Эля.

Кладбища закрыты

Власти Волгоградской области еще неделю назад приостановили посещение кладбищ на время действия режима самоизоляции - до 1 мая. В воскресенье у входа на городские кладбища дежурят полицейские, которые разъясняют пришедшим для посещения могил родственников, что это пока запрещено.

Такой же запрет действует и в Краснодарском крае: на территории Краснодара и пригородных поселков с 18 по 26 апреля закрыты для посещения все кладбища. "Запрет касается как работающих кладбищ, так и уже закрытых для захоронения. Ограничительные меры позволят избежать массового скопления жителей, которые в дни пасхальных праздников традиционно приезжали на поминальные мероприятия", - добавили в пресс-службе городской администрации.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 42 853 случая заражения, выздоровел 3 291 человек, умер 361. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияКраснодарский крайРостовская областьКрымПандемия коронавируса нового типа
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