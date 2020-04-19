Мурашко заявил, что каждый пациент с коронавирусом в РФ получает все необходимое лечение

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Все пациенты с коронавирусной инфекцией в России получают необходимое современное лечение, сообщил в воскресенье министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Сегодня каждый пациент с COVID-19 находится под контролем специалистов, получая все необходимое современное лечение. Национальная система медицинского страхования позволяет нам не думать о мерах, как покрыть услуги здравоохранения", - сказал он во время видеоконференции министров здравоохранения стран - членов "Большой двадцатки" (G20), посвященной влиянию коронавируса на глобальный сектор здравоохранения и общество.

Министр также отметил, что на данный момент работают специальные центры для консультаций по ведению тяжелых пациентов с данным заболеванием по всей стране. Кроме того, созданы отечественные тест-системы для выявления коронавируса, а также разработаны национальные рекомендации для медицинских работников. "Мы постоянно изучаем опыт других стран в отношении противодействия COVID-19. Многое применяем и в своей практике", - добавил министр.

Мурашко также отметил большую роль телемедицины в лечении пациентов с коронавирусом, в частности, внедрение цифровых технологий для отслеживания терапии и результатов процедур, постановки диагноза. Кроме того, добавил министр, следует продолжить работу со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) по структурированию справочников для данных цифровых систем.

"Мне хотелось бы сделать три вывода: первое - поддержать усилия ВОЗ, второе - мы уже сегодня должны задуматься о необходимости совершенствования глобального механизма реагирования на вызовы с инфекционными заболеваниями. Третье - глобальный вопрос доступа и обеспечения медицинской продукцией, в том числе сближения регуляторных механизмов и контроля качества медицинской продукции", - уточнил глава Минздрава РФ.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 42 853 случая заражения, выздоровел 3 291 человек, умер 361. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.