{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа
Обновлено 

Мурашко заявил, что каждый пациент с коронавирусом в РФ получает все необходимое лечение

Он подчеркнул, что национальная система медицинского страхования позволяет не думать о покрытии услуг здравоохранения

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Все пациенты с коронавирусной инфекцией в России получают необходимое современное лечение, сообщил в воскресенье министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Сегодня каждый пациент с COVID-19 находится под контролем специалистов, получая все необходимое современное лечение. Национальная система медицинского страхования позволяет нам не думать о мерах, как покрыть услуги здравоохранения", - сказал он во время видеоконференции министров здравоохранения стран - членов "Большой двадцатки" (G20), посвященной влиянию коронавируса на глобальный сектор здравоохранения и общество.

Министр также отметил, что на данный момент работают специальные центры для консультаций по ведению тяжелых пациентов с данным заболеванием по всей стране. Кроме того, созданы отечественные тест-системы для выявления коронавируса, а также разработаны национальные рекомендации для медицинских работников. "Мы постоянно изучаем опыт других стран в отношении противодействия COVID-19. Многое применяем и в своей практике", - добавил министр.

Мурашко также отметил большую роль телемедицины в лечении пациентов с коронавирусом, в частности, внедрение цифровых технологий для отслеживания терапии и результатов процедур, постановки диагноза. Кроме того, добавил министр, следует продолжить работу со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) по структурированию справочников для данных цифровых систем.

"Мне хотелось бы сделать три вывода: первое - поддержать усилия ВОЗ, второе - мы уже сегодня должны задуматься о необходимости совершенствования глобального механизма реагирования на вызовы с инфекционными заболеваниями. Третье - глобальный вопрос доступа и обеспечения медицинской продукцией, в том числе сближения регуляторных механизмов и контроля качества медицинской продукции", - уточнил глава Минздрава РФ.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 42 853 случая заражения, выздоровел 3 291 человек, умер 361. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
Мурашко, Михаил АльбертовичРоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Амурский губернатор заявил, что у врачей скорой достаточно средств индивидуальной защиты
К Василию Орлову ранее обратился врач скорой помощи из Благовещенска и рассказал о нехватке защитных комбинезонов
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС