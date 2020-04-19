Власти Мордовии обяжут жителей носить маски в транспорте и в магазинах

"В Мордовии будут введены дополнительные противоэпидемические меры, изменения в указ главы региона будут внесены в ближайшее время. Планируется ввести обязательное ношение защитных масок при пользовании общественным транспортом и при посещении торговых точек, причем обеспечивать покупателей индивидуальными средствами защиты должны будут владельцы торговых организаций. Значительное количество случаев заражения коронавирусной инфекцией в последнее время произошло во время ритуальных мероприятий, поэтому принято решение рекомендовать главам муниципальных образований ограничить количество участников на похоронах и поминках", - говорится в сообщении.

ТАСС, 19 апреля. Власти Мордовии намерены обязать жителей носить маски в общественном транспорте и в магазинах для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Также может быть ограничено число участников на похоронах и поминках, сообщила в воскресенье пресс-служба главы Мордовии Владимира Волкова после заседания регионального оперштаба.

Как отметил глава Мордовии, где за сутки коронавирусная инфекция выявлена у 60 жителей, а общее число заражений достигло 258, резкий рост заболевших связан со "второй волной" прибывших из-за пределов республики. Это произошло, когда уже были объявлены нерабочие дни. "В 80% выявленные случаи - это результат контактов с зараженными, приехавшими из Москвы, Московской области, других регионов", - сказал Волков, подчеркнув, что ситуация требует усиления ограничительных мер.

Как отметил в ходе заседания министр промышленности, науки и новых технологий Мордовии Александр Седов, уже 22 апреля республика будет обеспечена масками в достаточном количестве, купить их можно будет в аптеках и в торговых сетях.

В Мордовии действует режим повышенной готовности и режим самоизоляции граждан, также усилен контроль за прибывающими в республику из регионов РФ, где есть случаи заражения, - они также обязаны самоизолироваться на 14 дней. На въездах в республику установлены пункты пропуска для фиксации всех приезжающих на автомобилях. Правительству республики дано поручение проработать вопрос применения цифровых пропусков.