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Пандемия коронавируса нового типа

Посольство Израиля в РФ напомнило о вывозном рейсе из Москвы в Тель-Авив 20 апреля

С 27 марта Россия полностью закрыла международное авиасообщение

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Посольство Израиля в РФ на своей странице в сети Facebook напомнило о том, что 20 апреля состоится вывозной рейс "Аэрофлота" из Москвы в Тель-Авив.

"20.04 "Аэрофлот - Российские авиалинии" осуществит рейс Москва - Тель-Авив, - говорится в сообщении. - На данный момент посольство не располагает данными о других рейсах по маршруту Москва - Тель-Авив в ближайшее время".

Из-за пандемии коронавируса Россия с 27 марта полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение, перевозчики могли выполнять только спецрейсы для возвращения пассажиров домой.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. С начала пандемии коронавирусом заразились более 2,2 млн человек, свыше 150 тыс. умерли.

Теги
РоссияИзраильПандемия коронавируса нового типа
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