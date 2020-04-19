Жители двора в Ижевске исполнили военные песни с балконов своих квартир

ТАСС, 19 апреля. Жители двора на улице Берша в Ижевске последовали примеру итальянцев и исполнили "Катюшу" и "Смуглянку" с балконов своих квартир, сообщил на своей странице в "ВКонтакте" глава Удмуртии Александр Бречалов, разместив видеоролик.

"Вдохновившись примером итальянцев, которые по вечерам устраивают импровизированные концерты со своих балконов, жители двора на улице Берша в Ижевске исполнили военные песни. Солировали артисты театра фольклорной песни "Айкай" Татьяна и Михаил Леонтьевы - подхватывали соседи! Эстафету по исполнению песен всем двором передали жителям Красногеройской, 103. Станислав Широбоков, с нетерпением ждем ответа. Музыка - потрясающая возможность пообщаться, пусть и через балкон, исполнить любимые песни - все это помогает держаться вместе!" - написал Бречалов.

По данным правительства республики, сначала в акции хотели поучаствовать 50 человек из четырех домов, но в итоге спеть песни вышло в два раза больше соседей. Они исполнили "Катюшу", "Смуглянку", а закончили выступление гимном России. Многие приветствовали друг друга с балконов и снимали происходящее на камеры телефонов.

По данным Минздрава республики, в Удмуртии за сутки не выявлено новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, всего лабораторно подтверждено 92 случая, 82 человека продолжают лечение в республиканской клинической инфекционной больнице, семь пациентов вылечились и выписаны, трое умерли.