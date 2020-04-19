В Чувашии с 21 апреля вводятся пропуска для межмуниципального пассажирского автотранспорта

По сводке Минздрава Чувашии, за последние сутки в регионе подтвердилось 29 случаев заражения коронавирусом, в том числе у пяти детей в возрасте от двух до 13 лет. Всего на 19 апреля зарегистрированы 193 пациента с инфекцией, после выздоровления из больниц выписаны девять человек, одна пациентка в возрасте 79 лет умерла.

ТАСС, 19 апреля. Врио главы Чувашии Олег Николаев распорядился о введении с 21 апреля пропускной системы для пассажирского автотранспорта, занимающегося межмуниципальными перевозками. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе администрации главы республики.

"В Чувашии вводятся электронные пропуска для транспорта, осуществляющего межмуниципальные перевозки. Они будут действовать с 21 апреля 2020 года до особого распоряжения", - отметили в пресс-службе.

Как уточнили, введение такой меры связано с тем, что в условиях ограничения межмуниципальных перевозок появилось много нелегальных перевозчиков. "Со вторника надо сделать это обязательным для автобусов, которые осуществляют пассажирские перевозки по межмуниципальным маршрутам. И прошу взаимодействовать с МВД и с ГИБДД, чтобы, с одной стороны, была четко налажена выдача пропусков, чтобы люди могли пропуска получить, с другой стороны, чтобы был действенный контроль за перевозчиками", - привели в пресс-службе Николаева.

Пропуск можно оформить на портале органов власти республики. Предъявлять документ нужно на бумажном носителе.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 42 853 случая заражения, выздоровел 3 291 человек, умер 361. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.