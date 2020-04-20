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Пандемия коронавируса нового типа
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Трамп заявил, что обсуждал возможность поставки аппаратов ИВЛ с лидерами шести стран

По словам американского президента, США располагают стратегическим запасом аппаратов в количестве около 10 тыс. штук
Президент США Дональд Трамп AP Photo/Patrick Semansky
Описание
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo/Patrick Semansky

ВАШИНГТОН, 20 апреля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что обсуждал возможность поставки аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) американского производства с лидерами примерно шести стран.

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По его словам, США на данный момент располагают стратегическим запасом аппаратов ИВЛ в количестве около 10 тыс. штук. "Мы будем пополнять резервы отдельных штатов, <...> но, помимо этого, мы будем помогать другим странам, - указал Трамп. - У меня было около шести телефонных разговоров с лидерами других стран, и они [аппараты ИВЛ] нужны им. Они сложные в производстве, но мы их сделали".

16 апреля Трамп заявил о готовности предоставить России аппараты ИВЛ в качестве помощи в борьбе с распространением коронавируса. Ранее в апреле РФ передала США партию медицинских принадлежностей в качестве помощи для противодействия распространению инфекции. Трамп тогда назвал доставку помощи чрезвычайно любезным жестом России.

Американский президент на брифинге в воскресенье также подтвердил намерение властей США направить аппараты ИВЛ Мексике. Договоренность об этом была достигнута в пятницу по итогам переговоров американского президента с его мексиканским коллегой Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на большинство стран и признана ВОЗ пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 2,2 млн человек, зафиксировано почти 160 тыс. летальных исходов.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок американских властей, ВОЗ и других официальных источников, в США зафиксированы более 755 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 40 тыс. человек.

Теги
МексикаСШАРоссияТрамп, ДональдЛопес Обрадор, Андрес МануэльПандемия коронавируса нового типа
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