Трамп заявил, что обсуждал возможность поставки аппаратов ИВЛ с лидерами шести стран

По его словам, США на данный момент располагают стратегическим запасом аппаратов ИВЛ в количестве около 10 тыс. штук. "Мы будем пополнять резервы отдельных штатов, <...> но, помимо этого, мы будем помогать другим странам, - указал Трамп. - У меня было около шести телефонных разговоров с лидерами других стран, и они [аппараты ИВЛ] нужны им. Они сложные в производстве, но мы их сделали".

16 апреля Трамп заявил о готовности предоставить России аппараты ИВЛ в качестве помощи в борьбе с распространением коронавируса. Ранее в апреле РФ передала США партию медицинских принадлежностей в качестве помощи для противодействия распространению инфекции. Трамп тогда назвал доставку помощи чрезвычайно любезным жестом России.

Американский президент на брифинге в воскресенье также подтвердил намерение властей США направить аппараты ИВЛ Мексике. Договоренность об этом была достигнута в пятницу по итогам переговоров американского президента с его мексиканским коллегой Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на большинство стран и признана ВОЗ пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 2,2 млн человек, зафиксировано почти 160 тыс. летальных исходов.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок американских властей, ВОЗ и других официальных источников, в США зафиксированы более 755 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 40 тыс. человек.