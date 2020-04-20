В Еврейской АО отремонтируют пищеблоки в сельских школах

ТАСС, 20 апреля. Власти в Еврейской автономной области (ЕАО) в этом году отремонтируют пищеблоки сельских школ и закупят новое оборудование на более чем 54 млн рублей по единой субсидии, которая выделяется дальневосточным регионам. Об этом ТАСС сообщил в понедельник заместитель председателя комитета образования правительства ЕАО Илья Карепов.

"Для организации бесплатного здорового горячего питания для учеников начальных классов до 1 сентября 2020 года в 42 школах области необходимо модернизировать технологическое оборудование пищеблоков, создать дополнительные места для приема пищи и закупить недостающую посуду. В 29 общеобразовательных организациях требуется проведение ремонта пищеблоков", - сказал Карепов.

Ранее сообщалось, что регионы Дальнего Востока получат дополнительно 3 млрд рублей на соцобъекты по единой субсидии, около 1,5 млрд рублей направят Еврейской АО. Карепов уточнил, что на подготовку школ к организации бесплатного горячего питания будет направлено более 40,8 млн рублей из федерального бюджета, порядка 13,6 млн рублей выделят из региональных средств. Младшеклассники начнут бесплатно питаться уже с осени. Этой мерой поддержки в области охватят 8,8 тыс. школьников.

По словам собеседника агентства, в некоторых школах расширят помещения пищеблоков, перенесут перегородки, побелят потолки, покрасят стены, уложат новые полы. Часть школ оборудуют новыми печами, плитами и мармитами. Эти работы проведут в основном в сельских школах, а также в Биробиджане.

Президент России Владимир Путин в марте подписал закон о предоставлении бесплатного горячего питания учащимся начальной школы. Закон подразумевает обеспечение бесплатным питанием детей, обучающихся в начальной школе, начиная с сентября этого года с учетом переходного периода до сентября 2023 года.

Другие мероприятия по единой субсидии

За счет средств единой субсидии впервые за 30 лет реконструируют биробиджанский Центр детского творчества. Кроме того отремонтируют и обновят помещения в трех колледжах. Также федеральные средства пойдут на ремонт культурных и спортивных объектов, на благоустройство городских территорий и ремонт дорог области. Об этом сообщает сайт регионального правительства.

Закупят и новое медицинское оборудование, в частности четыре маммографа и шесть аппаратов УЗИ для районных больниц, ангиограф в областную больницу и компьютерный томограф в инфекционную больницу. Новое лечебное оборудование появится и в 29 фельдшерско-акушерских пунктах. Областную сеть из 38 аптек и аптечных пунктов при сельских ФАПах оснастят всем необходимым для хранения и учета лекарственных средств.

Кроме того, в регион поступят 26 автомобилей для развития службы неотложной помощи в поликлиниках и врачебных амбулаториях. Врачам предоставят 32 квартиры в качестве служебного жилья.

Постановление о выделении дальневосточным регионам единой субсидии на строительство социальных объектов было подписано в 2018 году. Всего на Дальнем Востоке определено 57 центров экономического роста, в которых живет 80% населения региона, или 6,6 млн человек. В 2019 году на средства единой субсидии в регионах ДФО был построен 281 объект, выполнен капремонт 215 соцучреждений и объектов инфраструктуры, приобретено оборудование для 103 больниц и 103 ФАПов.