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Пандемия коронавируса нового типа

Власти Китая за сутки выявили 12 заразившихся коронавирусом

Большинство из них прибыли из-за рубежа

ПЕКИН, 20 апреля. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом нового типа в Китае за минувшие сутки увеличилось на 12 - на четыре меньше по сравнению с предыдущим днем, ни один человек не умер. Об этом в понедельник сообщил Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

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Восемь из 12 заразившихся прибыли из-за рубежа. Общее количество инфицированных, приехавших из-за границы, достигло 1 583, из них 841 по-прежнему проходит лечение (состояние 43 оценивается как тяжелое), 742 вылечены и выписаны и медицинских учреждений. Еще четыре новых случая заражения коронавирусом выявлены внутри Китая: в граничащей с Россией северо-восточной провинции Хэйлунцзян (три человека) и в автономном районе Внутренняя Монголия на севере КНР (один человек).

Как следует из заявления комитета, по данным на 24:00 (19:00 мск) 19 апреля, общее число заразившихся коронавирусом нового типа в Китае достигло 82 747 человек, выздоровели 77 084, скончались 4 632. Еще 1 031 по-прежнему проходит лечение, состояние 81 из них оценивается как тяжелое.

В провинции Хубэй - эпицентре вспышки заболевания - общее число заболевших за все время эпидемии достигло 68 128 (из них 50 333 в Ухане) 4 512 скончались (3 869 в Ухане), выздоровели 63 511 (46 359 в Ухане).

С начала этого месяца власти Китая публикуют статистику по бессимптомным случаям заражения. За минувшие сутки было выявлено 49 человек с положительным тестом на коронавирус, однако отсутствием симптомов заболевания, пять из них прибыли из-за рубежа. В настоящее время под медицинским наблюдением находится 990 таких пациентов, из них 184 приехали из-за границы.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.

Теги
КитайПандемия коронавируса нового типа
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