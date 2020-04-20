Эксперты: уровень смертности от коронавируса в Индонезии может быть занижен в два раза

СИНГАПУР, 20 апреля. /ТАСС/. Индонезийские врачи считают, что реальное число летальных исходов от заболеваний, вызванных новым коронавирусом, занижено в стране как минимум в два раза. Об этом пишет в понедельник газета The Straits Times со ссылкой на заявление руководителя национальной ассоциации медработников Даэнга Фациха.

"Данные, которые озвучивают официальные представители, отличаются от наших примерно в два раза", - сказал он, уточнив, что организация насчитала уже более тысячи летальных исходов, хотя, по информации Минздрава на 19 апреля, жертвами коронавируса стали 582 человека. По словам эксперта, "власти не включают в статистику тех пациентов, которые были госпитализированы, а затем умерли в статусе "с подозрением на вирус".

Даже несмотря на это, Индонезия, где первый случай COVID-19 (вызываемого новым коронавирусом заболевания) был подтвержден только 2 марта, занимает в Азии второе место после Китая по числу летальных исходов. Между тем в феврале в стране умерли несколько человек, у которых наблюдались симптомы коронавируса. Первоначально в Джакарте утверждали, что их анализы дали отрицательный результат на новый вирус, но потом признали возможность ошибок в проведении клинических исследований.

На сегодняшний день число инфицированных в стране превышает 6,5 тыс. Однако эксперты ведущего в стране Университета Индонезии предупредили, что если правительство не ужесточит карантинные меры, то в ближайший месяц этот показатель может вырасти до 1,5 млн, при этом около 140 тыс. человек умрут от заболеваний, вызываемых коронавирусом.

Кроме того, уровень исследований на коронавирус в республике остается одним из самых низких в мире - на миллион человек проводится только 99 тестов. В соседней Малайзии данный показатель составляет 2 тыс. на 1 млн, а в Республике Корея или в Сингапуре - 10 тыс. По оценкам экспертов, Джакарте, чтобы выйти на схожий уровень, нужно сделать около 2,7 млн исследований, сейчас всего проведено только 26,5 тыс.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. Всемирная организация здравоохранения 11 марта признала ее пандемией.