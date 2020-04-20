Трамп поблагодарил главу Константинопольской церкви за милосердие в условиях пандемии

ТАСС, 20 апреля. Президент США Дональд Трамп провел разговор с главой Константинопольской православной церкви патриархом Варфоломеем I, поздравив его с праздником Пасхи и поблагодарив за проявленное милосердие в реакции на пандемию коронавируса. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба Белого дома.

"Президент выразил наилучшие пожелания <...> в честь Пасхи <...>, особенно [важные] в такое непростое время, его святейшеству и всем православным христианам во всем мире. Президент поблагодарил его святейшество за великодушный отклик в условиях пандемии коронавируса", - говорится в заявлении.

18 марта греческий информационный сайт Paraskhnio.gr со ссылкой на заявление Константинопольского патриархата сообщил, что Патриарх Константинопольский Варфоломей постановил прекратить все церковные службы, религиозные мероприятия и церемонии в своих епархиях до конца марта в качестве профилактической меры против распространения коронавируса.