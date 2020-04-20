СМИ: число инфицированных коронавирусом в Латинской Америке превысило 100 тыс.

ТАСС, 20 апреля. Число заразившихся коронавирусом нового типа в странах Латинской Америки достигло 100,9 тыc., умерли 4,9 тыс. человек. Такие данные опубликовал в понедельник телеканал teleSUR со ссылкой на министерства здравоохранения государств.

Наибольшее число инфицированных и умерших - 38 654 и 2462 соответственно - зарегистрировано в Бразилии. В Перу насчитывается 15 628 заразившихся и 400 летальных исходов. В Чили - 10 088 и 133.

В Мексике, второй по численности населения стране в Латинской Америке после Бразилии, выявлено более 8 тыс. случаев заражения коронавирусом, 686 человек умерли. Значительное число летальных исходов - 474 - зафиксировано в Эквадоре, всего в республике инфицированы 9 468 человек.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 2,3 млн человек, около 160 тыс. умерли.