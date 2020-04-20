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Пандемия коронавируса нового типа

В Гонконге впервые за шесть недель не выявили новых случаев коронавируса

В связи с этим медики решили отменить проведение в понедельник ежедневного брифинга о развитии эпидемиологической ситуации

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 20 апреля. /ТАСС/. Органы здравоохранения Гонконга за последние сутки не выявили в городе ни одного нового случая заражения коронавирусной инфекцией - впервые за шесть недель. В связи с этим медики решили отменить проведение в понедельник ежедневного брифинга о развитии эпидемиологической ситуации, сообщила радиостанция RTHK.

Днем ранее было выявлено всего два случая. Общее число инфицированных составляет 1 025 при четырех летальных исходах.

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Местные власти пока не склонны отменять меры по социальному дистанцированию населения, запрещающие собираться в группы более четырех человек.

Первый пациент с коронавирусной инфекцией в Гонконге был зарегистрирован 22 января. Им оказался турист, приехавший из Уханя. Самый высокий суточный показатель был отмечен 27 марта - 65 случаев заражения. Тем не менее, здесь не вводился режим всеобщего карантина и домашней самоизоляции.

Из-за эпидемиологической угрозы в городе временно были закрыты туристические, культурные и спортивные объекты, кинотеатры, бары, салоны красоты. Предполагается, что часть этих заведений может вновь открыться с 23 апреля, однако власти пока не сделали соответствующего объявления. Также не ясно, когда смогут быть возобновлены занятия в школах. Рестораны и кафе продолжают работать при выполнении ряда ограничительных требований.

Специальный административный район КНР также на неопределенный период остается закрытым для въезда всех иностранцев. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 2,3 млн человек, около 160 тыс. умерли.

Теги
КитайПандемия коронавируса нового типа
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