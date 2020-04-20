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Университет ФСИН в Петербурге возглавил Александр Крымов

Ранее он был начальником Академии ФСИН в Рязани

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 апреля. /ТАСС/. Университет Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) зарегистрировали в городе Пушкине в Санкт-Петербурге, следует из выписки из Единого государственного реестра сведений о юридических лицах (ЕГРЮЛ), которая имеется в распоряжении ТАСС. Временно исполняющим обязанности ректора назначен начальник Академии ФСИН в Рязани.

"Федеральное казенное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский университет Федеральной службы исполнения наказаний". Дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения - 17 апреля. Адрес: город Санкт-Петербург, город Пушкин, улица Саперная, дом 34 литер А", - говорится в документе.

По данным из реестра, временно исполняющим обязанности ректора учреждения назначен Александр Крымов. Он носит специальное звание генерал-майора внутренней службы, является доктором юридических наук, профессором.

В феврале на официальном портале правовой информации появилось распоряжение правительства о создании университета на базе института повышения квалификации сотрудников ФСИН в Пушкине. Вуз должен был пройти госрегистрацию до 1 мая.

Число сотрудников вуза составит до 1,8 тыс. человек, при этом штат ФСИН России увеличиваться не будет.

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