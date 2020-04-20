Врио главы Архангельской области выступил против строительства экотехнопарка "Шиес"

"Я этот проект не поддерживаю (…) и поддерживать не буду", - сказал Цыбульский в понедельник на онлайн пресс-конференции.

Он уточнил, что на площадке экотехнопарка началась рекультивация. "Рекультивация с 7 апреля уже начата, и мы никаким образом там не изменяли условия. Инвестор начал рекультивацию темпами пока не очень высокими. Есть соглашение, что он должен провести рекультивацию в течение двух лет, за этим будем следить", - отметил врио губернатора.

Власти региона намерены исключить проект экотехнопарка из списка приоритетных.

"Перечень приоритетных инвестиционных проектов. Я его видел, действительно, проект "Шиес" находится в приоритетном. Перечень пунктов, по которым можно этот проект исключить из инвестиционных проектов, - он закрыт, то есть, просто своим решением взять и исключить его я не могу. Тем не менее, мы уже устное обращение к инвесторам обозначили, и будем его как-то усиливать. Мы будем просить инвестора, чтобы он принял решение - исключить этот проект из списка из перечня приоритетных", - сказал Цыбульский.

О проекте

Экотехнопарк "Шиес" для захоронения твердых бытовых отходов из Москвы в Ленском районе Архангельской области на границе с Республикой Коми признали приоритетным инвестиционным проектом в области в октябре 2018 года. Суммарный объем инвестиций оценивали в 10,5 млрд рублей. Однако строительство экотехнпарка вызвало общественный резонанс, в Архангельской области и в Коми прошли многотысячные митинги протеста и пикеты против реализации проекта.

В июле 2019 года президент России Владимир Путин поручил властям Архангельской области и Москвы учесть мнение жителей Архангельской области при решении вопроса о строительстве полигона. Арбитражный суд Архангельской области 9 января принял решение признать самовольной постройкой и обязать компанию "Технопарк" в месячный срок снести часть возведенных строений в районе железнодорожной станции Шиес.

В новость внесены изменения (13:33 мск) - добавлены подробности.