В Крыму водителя оштрафали из-за наклейки "Отдел по борьбе с коронавирусом" на авто

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Сотрудники ГИБДД в Алуште остановили автомобиль с наклейкой "Отдел по борьбе с коронавирусом COVID-19" и заставили его убрать надписи, составили три административных протокола. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Внимание сотрудников отдела ГИБДД ОМВД России по городу Алуште привлек тонированный автомобиль Lada, на котором была надпись "Отдел по борьбе с коронавирусом COVID-19". Тонировку и наклейки с автомобиля по требованию полицейских водитель удалил на месте", - сказала Волк.

Представитель МВД отметила, что стекла автомобиля были тонированными, что является нарушением, а у 23-летнего водителя к тому же не было полиса ОСАГО. В итоге на молодого человека составили три протокола об административных правонарушениях.